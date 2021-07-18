الامارات | طائر شحرور في رحلة جوية على حساب نسر.. صورة نادرة لمصورة اميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر شحرور في رحلة جوية على حساب نسر.. صورة نادرة لمصورة اميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مصورة أميركية للحياة البرية، من التقاط صورة نادرة لطائر شحرور صغير يحلق بمساعدة نسر.

وتظهر الصورة التي التقطتها المصورة جوسلين أندرسون، طائر الشحرور الصغير وهو يقف على غصن شجرة يحمله النسر لبناء عشه.

وأوضحت جوسلين أندرسون أنها «كانت تتجول في منتزه يقع بمدينة جنوب شرق ولاية ميشيغان الأميركية، ورأت النسر كان يحلق فوق مستنقع تقطنه طيور الشحرور، وبسبب طبيعتها في حماية حدودها، تميل هذه الطيور الصغيرة إلى مهاجمة طيور أكبر بكثير منها كالنسور، على سبيل المثال». واصفة هذا المشهد النادر بـ«المثير للضحك»؛ حيث «يبدو طائر الشحرور وكأنه ذاهب في رحلة مجانية يقودها النسر الذي ظل ينظر خلفه وبدا منزعجًا للغاية من مهاجمته من قِبَل هذا الطائر الأصغر بكثير». وفق ما نقله موقع «CNN».

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