ريهام أيمن تنشر صورا جديدة أثناء قضاء العطلة الصيفية.. ومتابعون: برنسيسة الجمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها بصور جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت «ريهام» في الصور بملابس صيفية، أثناء رحلتها لقضاء العطلة الصيفية، وجاءت تعليقات متابعيها على الصور: «إنسانة جميلة وأنيقة جدا، كل صورك هادية ومميزة»، «منورة الدنيا»، «برنسيسة الجمال».

ريهام أيمن تتعافى من فيروس كورونا

وكانت الفنانة ريهام أيمن أعلنت عبر حسابها على «انستجرام»، تعافيها من فيروس كورونا، بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين، وحرصت على توجيه الشكر لمتابعيها بعد التعافي، قائلة: «شكرًا لكل دعواتكم.. الحمد لله النتيجة سلبية».

إصابة شريف رمزي بفيروس كورونا

وكان الفنان شريف رمزي، زوج الفنانة ريهام أيمن، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا: «الحمد الله على كل شىء، عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله»، وبعد مرور أسبوعين أعلن تعافيه من الفيروس.

واحتفل شريف رمزي في وقت سابق، بعيد ميلاده في العزل المنزلي، بتورتة تحمل صورا لمطهرات وكمامات، وحرص على ارتداء الكمامة أثناء الاحتفال خوفا على زوجته وأبنائه.

وصرح في حديث سابق له: «الحمدلله لم أشعر بأي أعراض شديدة بعد إصابتي بالفيروس، فالأمور بسيطة جدا، وفقدت حاستي الشم والتذوق»، موجها رسالة لجمهوره بضرورة ارتداء الكمامة التي تعد الواقي والحامي الأساسي من الفيروس.

بداية ريهام أيمن الفنية

وبدأت الفنانة ريهام أيمن، حياتها الفنية في فريق غنائي، بعدها اقتحمت المجال الفني، وكانت أشهر الأدوار التي قدمتها شخصية «هند» في مسلسل «حكايات بنات»، والذي لاقى نجاحا كبيرا بسبب مناقشته لعدد من قضايا السيدات، لتقرر بعدها «ريهام» الابتعاد عن الساحة الفنية والتفرغ لتربية أبنائها.