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طريقة عمل الكبدة الإسكندراني.. خطوات سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يتم خلاله ذبح الأضاحي وتناول لحومها بعد طهيها بطرق شهية ومختلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت، عن طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، نظرا لانتشارها على السفرة المصرية خلال أيام العيد تحديدا.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني 

ويقدم«هن» خلال هذا التقرير، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الكبدة الإسكندراني

كبدة مقطعة إلى شرائح رفيعة

ثوم مفروم

زيت

فلفل أخضر حار

فلفل رومي مفروم

فلفل أسود

ملح

خل

عصير ليمون

كمون ناعم   

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

تتبل الكبدة باللخل والليمون.

على النار تشوح الكبدة مع الثوم والملح والفلفل والكمون.

يضاف الفلفل الأخضر الرومي والحار ويشوح، وتقدم ساخنة.

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طريقة تحضير كبدة مشوية 

مقادير عمل كبدة مشوية

كبدة

ثوم

خل

عصير ليمون 

زيت زيتون

ملح – فلفل

طريقة تحضير كبدة مشوية

تبلي الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

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طريقة تحضير كبدة جملي 

مقادير عمل كبدة جملي

جرجير

كمون

ثوم

فلفل حار 

ليمون

كبدة جملي

ملح – فلفل

عيش محمص

زيت

طريقة تحضير كبدة جملي

ماء مغلي به ليمون وفلفل وضعي الكبدة فيها لتغيير لونها وارفعيها سريعا.

افرمي الثوم مع الكمون مع فلفل حار باستخدام كبة كهربائية.

ضعي طاسة على النار مع قليل من الزيت.

قومي بقلي العيش بعد تقطيعه مربعات في زيت غزير ساخن.

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طريقة تحضير كبدة بانيه 

مقادير عمل كبدة بانيه 

كبدة

ثوم

ليمون

كمون

شطة

بيض

لبن

دقيق

بقسماط

زيت

ملح 

فلفل أسود 

بطاطس شيبسي للتقديم   

طريقة تحضير كبدة بانيه

قطعي الكبدة شرائح.

أضيفي عصير الليمون والثوم المفروم والكمون والشطة للكبدة.

ضعي شرائح الكبدة في الدقيق.

ضعي شرائح الكبدة في البيض واللبن، ثم في البقسماط.

إقليها في الزيت.

قطعي البطاطس شرائح شيبسي واقليها.

قدمي الكبدة مع البطاطس الشيبسي.

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طريقة تحضير كبدة بالردة 

مقادير عمل كبدة بالردة

كبدة ضاني 

زيت

ردة

كمون

ثوم

بصل

ليمون

شطة

فلفل ألوان 

صلصة طماطم

لسان عصفور

ملح

فلفل

مرقة 

طريقة تحضير كبدة بالردة

افرمي الثوم والكمون والشطة وعصير الليمون والملح والفلفل باستخدام كبة كهربائية.

تبلي الكبدة بالخليط المفروم ثم ضعيها في الردة.

اقليها في زيت غزير ساخن.

ويمكن طهي لسان العصفور لتقديمها مع الكبدة بالردة كالتالي:

ضعي لسان العصفور في حلة بها ماء مغلي مع زيت وملح واتركيه حتى ينضج.

ضعي زيت مع بصل وثوم مفروم في طاسة على النار.

أضيفي إليهم مكعب مرقة حتى يصفر البصل.

قطعي الفلفل الألوان مكعبات صغيرة وضيفيها.

أضيفي لسان العصفور المسلوق مع ملعقة صلصة طماطم.

قلبيه جيدا وقدميه إلى جانب الكبدة.

طريقة تحضير كبدة بتلو بالكاتشب 

مقادير عمل كبدة بتلو بالكاتشب

كبدة بتلو

ثوم

كمون

ليمون 

شطة

كاتشب

ملح – فلفل

زيت ذرة

خل

أعشاب

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طريقة تحضير كبدة بالبصل   

مقادير عمل كبدة بالبصل

كبدة

بصل

عصير ليمون

ثوم

فلفل أخضر

زعتر

زيت

ملح

فلفل

فلفل حار

خل

طريقة تحضير كبدة بالبصل

ضعي ماء مغلي على النار وضعي فيه قليل من الخل وشرائح الكبدة حتى يتغير لونها ثم قطعيها شرائح رفيعة.

قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة بها زيت على النار.

قطعي الثوم شرائح وضعيه في الطاسة وقلبي جيدا.

أضيفي شرائح الكبدة والفلفل الأخضر الشرائح والملح والفلفل وزعتر وعصير ليمون، واتركيها لتنضج وقدميها ساخنة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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