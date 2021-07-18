ليلة الجدال والاتهامات بين حلا شيحة ووالدها.. القصة الكاملة لخلاف انتهى بالدفاع عن معز مسعود

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت ليلة أمس السبت، حالة من الجدال المتبادل بين الفنانة حلا شيحة ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، استكمالًا للأزمة التي بدأت قبل أيام عقب إدلاء الأب بتصريحاته التلفزيونية التي وجه خلالها اتهامات لمجهولين بالعبث بها، بينما فسرت هي حديث والدها بأنه موجهًا إلى زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وخرجت لتدافع عنه من خلال منشور مطول عبر حسابها بـ«انستجرام».

وخلال تصريحات تلفزيونية بثتها قناة «مصر MBC»، قال أحمد شيحة: «حلا عمرها ما كانت بتقول إن الفن حرام دي بنتنا وبنت مصر، لا يجوز أننا نأخد الأمور بالشكل ده، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بها على البنت».

وحول المنشور الذي أثار الأزمة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد والد حلا شيحة أن نجلته كتبته بعد صدور الفيلم بـ21 يومًا، مضيفا: «هذا لا يعني أن ليس له أي معنى إلا أن يكون حالة من حالات الضغوط عليها والله أعلم من الجهة».

وتابع والد حلا شيحة، «ابنتي بداخلها فنانة وموهبة لا تستطيع العيش دونها ودون مهنتها في الفن وعمرها ما غلطت في حد من زملائها بتحب كل الوسط.. هذا الكم من الهجوم خلاني عاوز أعرف إيه الحكاية».

والد حلا شيحة: قد يكون زوجها السبب

ووجه الفنان التشيكيلي اتهامات إلى مجهولين، قائلًا «إن هناك أيادٍ أخرى تعبث بابنته لأجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطفوها مرة أخرى، وقد يكون زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو من أقنعها أنا لا أعلم».

لكن الفنانة حلا شيحة وصفت حديث والدها في وسائل الإعلام بالصادم، بينما دافعت عن زوجها قائلة: «الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، أنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدا أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو أبعد ما يكون عنها».

وتابعت مدافعة عن أفكار زوجها الداعية الإسلامي: «لن أسمح لأحد الكلام عنه، ولن اسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتي في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو في إيه في بلدنا الأيام دي، بنحارب ونصارع في بعض، وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

حلا شيحة ترفض تصريحات والدها

كما رفضت حلا شيحة حديث والدها ووصفه لها بأن أياد تعبث بها، معتبرة أنه يشير إلى زوجها بقولها: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقى متطرف أو إخواني، هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير».

وأوضحت حلا شيحة «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره، وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله، جمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق أبدا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة».

جدل بسبب فيلم «مش أنا»

وكانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب منشور لها على «إنستجرام» شنت من خلاله هجومًا على الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتبت «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».