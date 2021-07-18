أرشيف صوتي أوقعها.. محاكمة سكرتيرة سابقة لـ«هتلر» في قتل 11 ألف شخص

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد إحدى محاكم ألمانيا، للفصل في قضية تتعلق بسكرتيرة سابقة للزعيم النازي «أدولف هتلر»، البالغة من العمر 96 عامًا، التي كانت تخدم بمعسكر اعتقال «شتوتهوف» النازي، حيث تمثل أمام محكمة «إيتزيه» الإقليمية في ولاية شليسفيج، بتهمة المساعدة في القتل الممنهج لآلاف الأشخاص، وفق موقع «دويتش فيله».

سر حبس أم لابنتها 25 عاما في غرفة نومها.. «رائحة كريهة كشفت الأسباب» (صور)

وقالت محكمة «إيتزيه» الإقليمية، في ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، أمس الجمعة، إن المحاكمة ستبدأ مؤقتا في 30 سبتمبر، بينما قررت محاكمة المرأة على الجرائم في غرف المعسكرات، وكانت العجوز وقتها مراهقة عندما عملت سكرتيرة في معسكر شتوتهوف، بالقرب من جدانسك، أثناء الاحتلال النازي لبولندا في الحرب العالمية الثانية.

ما هي التهم الموجهة للمرأة؟

كانت العجوز الألمانية، البالغة من العمر 96 عامًا، تعمل موظفة مدنية في الدولة النازية في معسكر اعتقال شتوتهوف النازي، ووجهت لها مجموعة من التهم بالتحريض على قتل أكثر من 11000 شخص.

تهم بارتكاب جرائم قتل ممنهج

وجاء في لائحة الاتهام، التي صدرت عن المحكمة، أن «المتهمة قامت بارتكاب جرائم قتل إبان الدولة النازية في معسكر اعتقال شتوتهوف السابق وساعدت قادة المعسكر في القتل الممنهج للمعتقلين.

الأرشيف الصوتي يثبت مشاركتها في الجرائم

وأطلعت المحكمة الألمانية على جميع المراسلات التي تدين السيدة عام 1954 من خلال خبراء البصمة الصوتية، التي مرّت على مكتبها، وكان قائدها يدعى «بول فيرن»، بينما كان يملي عليها رسائل، ورسائل إذاعية كل يوم، تفيد بقتل أشخاص، رغم أنها نفت علاقتها بأي شيء يخص عمليات القتل في المعسكر.

ومعسكر شتوتهوف، هو أول معسكر للنازيين خارج ألمانيا، وتم إنشاؤه في سبتمبر 1939 وكان غالبية السجناء بولنديين، وقُتل فيه ما لا يقل عن 65 ألف شخص، أكثر من ثلثهم من اليهود، من خلال مزيج من الجوع أو المرض أو الغاز أو الحقن المميتة أو الطلقات النارية أو الضرب بالهراوات حتى الموت.