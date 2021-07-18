الامارات | مصر..عجل في جهاز عروسة يستقطب رواد التواصل الإجتماعي: "عشاء لأسرة العريس"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..عجل في جهاز عروسة يستقطب رواد التواصل الإجتماعي: "عشاء لأسرة العريس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت زفة عروسة في منطقة عزبة باشا، في مصر، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ليس بسبب كمية المفروشات والأجهزة، وإنما نظراً لوجود عجل ضمن المنقولات، كهدية عشاء لأسرة العريس.

وأكد والد العروسة أنه قرر شراء العجل، بأفضل المواصفات، بصرف النظر عن السعر، لافتاً إلى أنه إذا كان سعره أعلى من 25 ألف جنيه، كان سيقوم بشرائه أيضاً، ومضى قائلاً: «متغلاش حاجة على بنتي».

و قالت والدة العروسة لصحيفة" الوطن" إنها كانت صاحبة فكرة شراء العجل، من أجل إسعاد ابنتها بشيء مميز، لافتةً إلى أن ابنتها فرحت أيضاً، ورحب والدها بالفكرة، وقام بشراء العجل على الفور، ونقله إلى منزل العريس، وتابعت أن العروسة هي الابنة الوحيدة للأسرة، بالإضافة إلى 4 أشقاء من الذكور.

وأشارت والدة العروسة أن جهاز العروسة وصل إلى 1.5 مليون جنيه، حيث أن المفروشات والأجهزة الكهربائية يصل ثمنها إلى نحو مليون و200 ألف جنيه، والباقي ثمن المفروشات الخاصة بالعريس.

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