3 فواكه ينبغي تجنبها لتقليل الإصابة بأعراض مؤلمة في المفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يُعرف مصطلح التهاب المفاصل بأنه عام لمجموعة من الحالات التي تؤثر على المفاصل. ويمكن أن تكون الأعراض منهكة للغاية، ما يجعل من الصعب أداء المهام البسيطة.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، فإن تعديل جوانب من نمط حياتك يمكن أن يحد من بعض الأعراض الأكثر حدة، وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لـPhysicians Committee، وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تضم أكثر من 17000 طبيب، يمكن أن تكون بعض الفواكه "مسببات ألم شائعة" لالتهاب المفاصل، وتشمل:

الحمضيات.

التفاح.

الموز.

وفي الوقت نفسه، هناك أنواع أخرى من الفاكهة أثبتت قدرتها على تخفيف أعراض التهاب المفاصل.

وكشفت مؤسسة التهاب المفاصل (AF)، أن الدراسات تظهر أن تناول البطيخ يقلل من مؤشر الالتهاب CRP، المعروف أيضا باسم بروتين سي التفاعلي، هو علامة على الالتهاب الجهازي في التهاب المفاصل الروماتويدي، الشكل الشائع من التهاب المفاصل الالتهابي.

ويعد الحفاظ على وزن صحي أمرا ضروريا للوقاية من مجموعة من المشكلات الصحية، ولكنه يوفر أيضا فوائد مباشرة لالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى الاعتدال في نظامك الغذائي، يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل تأثير التهاب المفاصل.