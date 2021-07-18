كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يعتبر تونر الوجه من المستحضرات التي ينبغي أن تستعين بها المرأة في روتينها الجمالي اليومي؛ نظراً لفوائده في تعديل مستوى حموضة البشرة، وتنظيفها بعمق. فيما يأتي، تطلعنا خبيرة المكياج فيكي رشيد طعمة، حول كيفية الاستفادة من فوائد التونر الجمالية.

التونر بين العناية بالبشرة والتمهيد للمكياج Face Toner

خبيرة المكياج فيكي رشيد طعمة

ما هو؟

التونر هو سائل يحتوي على الهيدروجين والأكسجين (بحسب نوع التونر)، والأحماض، ومضادات الأكسدة، ومضادات الالتهاب، والغليسرين. وهو سائل سريع الامتصاص، تكمن وظيفته الأساسية في تعديل مستوى حموضة البشرة PHK، وهو الرقم الهيدروجي للبشرة الذي يشير على نسبة الحموضة فيها، ويتراوح هذا الرقم ما بين 0 و14، حيث يكون رقم 7 هو المستوى الأكثر حيادية. وكلما كانت الحموضة مناسبة للبشرة يكون مؤشر تعرّضها للعدوى وإفرازات الزيت المفرطة، قليلاً أو معدوماً. لذلك، فإن استخدام تونر للوجه في روتين العناية بالبشرة يساعد في موازنة الرقم الهيدروجيني للبشرة، وبالتالي جعل مظهرها أكثر حيوية ونعومة.

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فوائده على البشرة

يساعد التونر في تنظيف البشرة بعمق وإزالة الأوساخ الزائدة، وأيضاً إغلاق المسام. وهو مفيد خصوصاً للبشرة الدهنية المعرّضة لحبّ الشباب. وبالتالي، يجعل التونر البشرة تبدو أكثر إشراقة وصحة. كما يعمل على شدّ وتضييق مسامات البشرة، وعلى الحدّ من تراكم الزيوت والأوساخ على البشرة، ومنع احمرار البشرة والالتهابات جرّاء المسامات الواسعة، مما يمنح البشرة مظهراً أكثر نظافة وأقل دهنية.

بالإضافة إلى ذلك، يخفّف التونر من ظهور البثور وحبّ الشباب، ويوفّر ترطيباً فعالاً للبشرة، محافظاً على مرونتها وشبابها. كلّ ذلك بسبب احتوائه على الفيتامين E الذي يغذّي البشرة، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.



كيف اختار التونر المناسب لنوع بشرتي؟

البشرة الجافة:

عادةً، تتعرّض البشرة الجافة الى الجفاف مقارنة بغيرها من البشرات. لذا، ينصح باختيار تونر يحتوي على خصائص مرطّبة، كمادة الجلسرين أو مادة الهيالورونيك، وأيضاً البابونج والفيتامين E، التي تُعيد الترطيب إلى بشرتك.

البشرة الدهنية:

تعاني البشرة الدهنية من زيادة إفراز الزهم، مما يؤدّي الى اتساع المسامات وتراكم الأوساخ وحتى ظهور البثور وحبّ الشباب. لذلك، يفضّل اختيار تونر يحتوي على خصائص تحدّ من إفراز الزيوت كحمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك.

البشرة المختلطة:

البشرة المختلطة هي مزيج ما بين البشرة الدهنية والجافة. يمكنك اختيار تونر يحتوي على مواد مضادّة للأكسدة وخالٍ من الزيوت والكحول؛ لتفادي إفراز الزيوت في البشرة.

البشرة العادية:

تناسب البشرة العادية أغلب أنواع التونر، حيث أنّ جميعها سيمنح وجهك الإشراق والنضارة.

البشرة الحسّاسة:

البشرة الحسّاسة أكثر عرضة للإصابة بالحروق والاحمرار. ولتفادي هذه المشكلات، ينصح باختيار تونر خالٍ من الكحول يحتوي على خصائص مهدّئة كالألوفيرا. كما يفضّل تجنّب مستحضرات التونر التي تحتوي على مواد كيميائية وعطور اصطناعية.

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1 تونر قابض خفيف يساعد في شد المسام ويزيل لمعان البشرة: فيتو-بلان لايتنينغ تونيك لوشن من سيسلي Sisley, Phyto-Blanc Lightening Toning Lotion

2 تونر ملطّف للوجه خالٍ من الكحول: تونيك كومفورت هايدرايتنغ فاشيال تونر من لانكوم Lancôme, Tonique Confort Hydrating Facial Toner



3 تونر لإزالة المكياج والأوساخ: لوتونيك إنفيغورايتنغ تونر من شانيل Chanel, Le Tonique Invigorating Toner

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