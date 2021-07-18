خبيرة أبراج: زواج مي حلمي «هيفشل لو في الشهر ده»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل تسببت فيها الإعلامية الرياضية، مي حلمي، خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت عن ارتباطها، واقتراب زواجها دون أن تعلن عن هوية الطرف الآخر.

وعلى الفور، بدأ الرواد يرجحون من هو العريس المنتظر، وكان على رأسهم الفنان تامر شلتوت، الذي شارك صورة مع المذيعة على متن طائرة أرفقها بإموشن على شكل «قلب»، قبل أن يقوم الثنائي بنفي شائعات ارتباطهما تمامًا.

خبيرة أبراج تفجر مفاجأة بشأن زواج مي حلمي

وفي هذا الصدد، علقت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، على قرار ارتباط الإعلامية في هذا التوقيت، قائلة: «للأسف وفقًا لتاريخ ميلادها 13 فبراير، وإنها برج الدلو، فهي واخدة قرارات مذبذبة ومشتتة، ده لأنها عصبية».

وتابعت: «الحالة النفسية مش مظبوطة، وبتتصرف تصرفات غير متزنة وردود أفعال غير متزنة».

هيفشل لو في الشهر ده

وحذرت خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هُن»، الإعلامية مي حلمي، من إتمام الزواج في شهر أغسطس المقبل، أو آخر أيام الشهر الحالي، قائلة: «السنة دي مش وحشة إن يكون فيها جواز، وبالنسبة لعلم الفلك والأبراج نجاح وفشل الجواز متوقف على موعد الجواز، وتاريخ ميلاد وبرج الطرف الآخر».

متابعة: «شهر أغسطس للأسف، الشمس وعطارد في مواجهتها لازم تتجنبه». مستطردة: «قرارها بالارتباط اصلا مش سليم، لأن فينوس في مواجهتها، والأنسب تاخد قراراتها في شهر سبتمبر».

وأعلنت مي حلمي، دخولها قصة حب جديدة عقب انفصالها عن المطرب محمد رشاد، استعدادًا للزواج، وحرصت على إخفاء هوية حبيبها، إذ تجاهلت الكثير من تساؤلات المتابعين لها حول هويته، بعد أن كرروا سؤالهم حول الشخص الذي تستعد للزواج منه، لكنها أجابت على أحد المتابعين قائلة: «هخبي لحد ما ولادي يروحوا المدرسة».