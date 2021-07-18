في شهر ميلادهم.. حقائق عن مواليد برج السرطان: حزين ورومانسي ومتشائم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يحتفل مواليد برج السرطان بأعياد ميلادهم خلال هذه الفترة بداية من 22 يونيو حتى 22 يوليو، ويعتبر هذا البرج مرتبط بالحساسية والعاطفة الشديدة.

وبالتزامن مع احتفال مواليد برج السرطان، بأعياد ميلادهم، عرض «هن»، حقائق مرتبطة بهذا البرج المائي، بحسب ما ذكرته المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، أثناء حديثها لـ«هن».

- أكتر كلمة توصفه

حساس هي الوصف الدقيق الملائم لأصحاب برج السرطان.

- لما بيحب

يتسم أصحاب بالبرج بالرومانسية والتضحية في الحب إلا أنه يقع في خطأ الاندفاع في الحب وامتلاك من يحبه.

- حزين ومتشائم

يقع برج السرطان ضمن المجموعة الأولى من الأبراج التي تميل بدرجة عالية إلى الحزن والتشاؤم، ودائما ما يحبون الشكوى وتخيل وقوع الأحداث السيئة.

- لو وقع في مشكلة

يتميز برج السرطان بأن لديه روح ملهمة وبصيرة في حل مشاكله، لكنه يحتاج إلى وقت والانفراد بنفسه حتى يستطيع الخروج بحل سليم.

- مش بيسامح في حقه

يتسم أصحاب السرطان بالحساسية الشديدة لذلك كثيرا ما ينتابهم شعور بالحزن، وعند وقوع خطأ في حقه لا يسامح بسهولة، وعند تأكده من نية الأذى من الشخص المسئ له يفكر في الانتقام.

- لو غضب هينتقم

يتسم أصحاب برج السرطان بالحساسية الشديدة، لذلك يكون رد فعله عند الغضب، هو العنف الشديد والتفكير في الانتقام ممن أغضبه فيما بعد.

- ضعيف أمام الجنس الآخر

يتسم رجل السرطان بالضعف أمام الجنس الآخر، ودائمًا يبحث عن المرأة التي يشعر معها بالمتعة في العلاقات الزوجية، لذلك يخون زوجته لهذا السبب.

- الألوان

أكثر الألوان المناسبة له هي الأبيض والفضي والرمادي.

- اكتئاب

يميل أصحاب السرطان للاكتئاب، لذلك يفضلون الجلوس في المنزل عند الضيق لأنه مصدر الأمان بالنسبة إليهم.

- ازاي يتعامل مع أولاده

يتسم بالحنان الشديد على أولاده، ويشاركهم اهتماماتهم، ويحب أن يكون فخورا بهم.