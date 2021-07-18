قبل العيد.. هذه أفضل الأساليب لتفتيح لون البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لإضفاء بعض الإشراق على بشرتك قبل حلول العيد يعد هذا الوقت المثالي. خصصي الأيام المقبلة لتطبيق بعض الخلطات المبيضة على وجهك، على أن تختاريها بما يتناسب مع نوع بشرتك ومتطلباتها، وفقا للعربية.

- الوقاية أولاً

تساعد بعض الخطوات العملية في تعزيز مفعول الخلطات المبيضة للبشرة، تعرفي على أبرزها فيما يلي:

يساهم تنظيف البشرة صباحاً ومساء في الحفاظ على نقاوتها كما يُسهل وصول الأوكسيجين إليها ويحميها من ظهور الشوائب والبقع الداكنة على سطحها.

تقشير البشرة ضروري مرة أسبوعياً لتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. يمكن أيضاً الاستعانة بمستحضر منظف للبشرة يتمتع بخصائص مقشرة ويمكن استعماله بشكل يومي أو مرة كل يومين خاصة في فصل الصيف.

استعمال الواقي الشمسي ضروري لدى الخروج من المنزل على أن يتم اختياره برقم حماية لا يقل عن 30 spf.

اعتماد نظام غذائي غني بالخضار والفاكهة التي تعزز نضارة البشرة، بالإضافة إلى تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً لترطيب البشرة من الداخل وتخليص الجسم من السموم مما ينعكس إشراقاً على البشرة.

الاستعانة بالأقنعة الطبيعية المبيضة للبشرة على الأقل مرتين أسبوعياً، على أن يتم تحضيرها من مكونات تناسب نوع البشرة ومتطلباتها.

- عناية معززة للإشراق

تلعب بعض المكونات الطبيعية دوراً فعالاً في تبييض البشرة:

قشور البرتقال للبشرة الحساسة

يتميز برش قشور البرتقال بفعاليته في تقشير البشرة الحساسة وتفتيح لونها خاصة عندما يتم خلطه مع زيت اللوز والعسل للحصول على قناع يسهل تطبيقه على الوجه والعنق. يُنصح بتركه على البشرة لحوالي نصف ساعة قبل شطفه بالماء البارد.

الخيار والزبادي للبشرة الجافة

يساعد الخيار في ترطيب البشرة، وهو عند اجتماعه مع الزبادي يتمتع بمفعول مبيض للجلد. يكفي برش ثمرة من الخيار وخلطها مع مقدار فنجان قهوة من الزبادي. يُطبق هذا القناع على بشرة الوجه والعنق لحوالي نصف ساعة، على أن يتم شطف البشرة بعد ذلك بالماء البارد.

عصير الطماطم والشوفان لإزالة البقع

يلعب عصير الطماطم دواً بارزاً في تفتيح لون البشرة ومحاربة البقع التي تظهر عليها، فيما يتمتع الشوفان بمفعول مزيل للخلايا المتراكمة على سطحها. يكفي خلط ملعقة كبيرة من كل من عصير الطماطم، وعصير الليمون، ومسحوق الشوفان للحصول على قناع يُطبق على البشرة لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

دقيق الحمص والزبادي للبشرة الفاقدة للحيوية

يعزز الزبادي ترطيب البشرة كما أنه غني بالحمض اللبني الذي يلعب دور مُبيض طبيعي للبشرة، أما خليط الزبادي ودقيق الحمص فيرطب البشرة بالعمق ويُفتح لونها. لتحضيره يكفي خلط الزبادي مع كمية مناسبة من دقيق الحمص للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على البشرة لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

بيكربونات الصوديوم وخل التفاح للبشرة الدهنية

يتمتع البيكربونات بمفعول مبيض للبشرة، وهو عند اجتماعه مع خل التفاح يعمل على ضبط إفرازات البشرة الدهنية. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، ملعقة كبيرة من العسل، وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. يُطبق هذا الخليط على بشرة الوجه والعنق لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.