هل يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكل المضحي منها؟.. الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بـ عيد الأضحى لعام 2021، تلك المناسبة التي يحرص الكثيرون بها على ذبح الأضاحي وفق الشريعة الإسلامية لتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين والأقارب، ويشارك الأطفال في ذبح الأضاحي للمشاركة في فرحة عيد الاضحى التي تتمثل في الأضحية، ولتنمية حث الخير والإحساس بالغير داخلهم، وفي كثير من الأحيان يرغب المضحي في التصدق بالأضحية بأكملها دون الحصول على نصيب منها، ويتسائل الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي عن حكم الدين في توزيع الأضحية بأكملها، وهل يجوز ذلك أم لا.

ونرصد من خلال هذا التقرير حكم الدين في توزيع الأضحية بأكملها على الفقراء والمساكين والأقارب، دون حصول المضحي على نصيب أو جزء منها، وذلك وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

هل يجوز توزيع الأضحية بأكملها على الفقراء والمساكين؟

الأكل من الأضحية ليس واجبًا بل هو مباح عند جمهور العلماء؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره عند الشيخين -واللفظ لمسلم- لما قَالُوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ -وهم الواردون على المدينة من ضعفاء الأعراب حتى يكثر الناس من التصدق عليهم باللحم مواساة لهم-، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا»، وغير ذلك من الأحاديث؛ حيث حمل الجمهور هذه الأوامر على الندب أو الإباحة؛ لورودها بعد الحظر.

ويمكن أن يحتج لهم أيضًا بما رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه واللفظ له عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لَا طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» فإن تعليق الأمر على الاختيار من القرائن الصارفة له عن الوجوب.

وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز التصدق بالأضحية كاملة دون أكلٍ منها.