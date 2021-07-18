«بتفهم في الكورة».. 6 معلومات عن خطيبة مجدي قفشة بعد طلب والدته إجازة لزفافه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمنت والدة محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يحصل نجلها على إجازة حتى يستطيع إتمام زواجه من خطيبته، حيث دخلت في نوبة من البكاء، عقب فوز الفريق ببطولة جديدة.

وكشفت والدة مجدي قفشة، خلال حوار تلفزيوني معها بثته قناة «أون تايم سبورت» عن أمنيتها قائلة: «اللي بيعمله قفشة معانا ربنا بيكرمه على طول.. ياريت يدوله إجازة عشان نفرح بيه.. وإن شاء الله الـ 11 جاية.. طول ماهو موجود في الأهلي هيجيب أفريقيا، ونفسي أهل بلده يفرحوا بيه».

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ووجهت والدة لاعب الأهلي، التهاني للفريق الأحمر بعد تحقيق اللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا والثاني على التوالي، عقب الفوز على نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بدولة المغرب، حيث تمنت أن يحصل نجلها على إجازة من أجل الزواج خلال الفترة المقبلة.

ويرصد «هن»، 6 معلومات عن خطيبة لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة بعد تصريحات والدته وتمنيها لزواجه خاصة أن اللاعب لم يحدد موعد زفافه بعد.

ـ أعلن عن خطوبته منها العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني.

ـ يحدثها بعد المباريات وتواصل معها هاتفيًا بعد انتهاء مباراة نهائي القرن مع الزمالك والتي أحرز هدف الفوز على الأبيض خلالها.

ـ قبل إعلانه على شاشات التلفزيون عن خطوبته احتفل حساب ناديه السابق بيراميدز ونشر صورا جمعته بخطيبته.

ـ قال إنها تتابع المباريات و«بتفهم في الكورة» إلا أنها لا تمتلك معرفة كافية بقوانين الأوفسايد.

ـ تلجأ لخطيبها لاعب النادي الأهلي إذا كان لديها سؤال عن الساحرة المستديرة.

ـ لم يحدد قفشة الزواج منها لكنه أكد أن موعد زفافه بات قريبا وخلال الأيام الماضية انتشرت صورة سيلفي تجمعهما.