والد حلا شيحة: «بنتي معمول لها كمين».. والفنانة ترد: مصدومة من كلامك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، أن نجلته لم تصرح من قبل بأن الفن حرام مشيرًا إلى أن هناك أيادي هي من وجهت ابنته لذلك.

وقال أحمد شيحة خلال مداخلة هاتفية على قناة «مصر MBC»: «حلا عمرها ما كانت بتقول إن الفن حرام دي بنتنا وبنت مصر، لا يجوز أننا نأخد الأمور بالشكل ده، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بها على البنت».

وحول البوست الذي أثار الأزمة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد والد حلا شيحة، أن نجلته كتبته بعد صدور الفيلم بـ21 يومًا، مضيفًا: «هذا لا يعني أنه ليس له أي معنى، إلا أن يكون حالة من حالات الضغوط عليها والله أعلم من الجهة».

وتابع والد حلا شيحة: «ابنتي بداخلها فنانة وموهبة لا تستطيع العيش دونها ودون مهنتها في الفن، وعمرها ما غلطت في حد من زملائها بتحب كل الوسط.. هذا الكم من الهجوم خلاني عاوز أعرف إيه الحكاية».

وأشار الفنان التشيكيلي إلى أن هناك أيادٍ أخرى تعبث لأجل عمل «كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطفوها مرة أخرى وقد يكون زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود هو من أقنعها أنا لا أعلم».

كانت الفنانة حلا شيحة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية عقب بوست دونته شنت من خلاله هجومًا على الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا».

وكتبت «شيحة»، في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

حلا شيحة ترد على تصريحات والدها: مصدومة

ردت الفنانة حلا شيحة على تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مدافعة عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت حلا شيحة: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الأيام دي، وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبداً أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني.. وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها».

وأضافت: «لن أسمح لأحد الكلام عنه ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال، معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز، هو فيه إيه في بلدنا الأيام دي. بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض».

وتابعت: «هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو إخواني هو مبقاش فيه مسلمين وسطيين طبيعيين، هو ليه كل أنواع الهجوم ده على أي حد، أنا زعلانة من والدي جداً لأنه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير، ووالدي بيحبه جدا وشاف منه كل خير».

وأوضحت حلا شيحة «معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال، كلام لايليق أبدا، وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق، وكلنا معرضين لده، طبيعي أنه كان بيحاول زي أي راجل محترم أنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش أكتر من مرة».