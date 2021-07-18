فتيات لـ أحمد العوضي بعد نقل ياسمين عبدالعزيز للمستشفى: «بنعشق حبك ليها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من التعاطف مع الفنان أحمد العوضي، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، عقب توجيهه رسالة مؤثرة لزوجته ياسمين عبد العزيز، بعد نقلها لأحد المستشفيات للخضوع لعملية جراحية، مُعربًا عن حبه الشديد لها وشعوره بالضعف لعدم وجودها بجانبه في هذا التوقيت.

ودون «العوضي» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب ايه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه.. انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة».

وتابع: «أنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».

رسائل الفتيات لـ أحمد العوضي بعد نقل ياسمين عبدالعزيز للمستشفى

وعلى الفور، تفاعل الفتيات مع رسالة «العوضي» المؤثرة لزوجته، معلقين: «أنا بعشق حبك ليها ربنا يقومها بالسلامة ويخليكم لبعض يارب».

وأضافت أحد المتابعين: «كلام جميل جدا والعيون تدمع منه والله، ربنا يقويك يا رب ويقومها لك بسلامه يارب اشفيها يارب».

وتابعت إحدى الرواد: «ربنا يقومها بألف خير وسلامة، وترجع أحسن من الأول علشان تشوف الكلام ده وتعرف إنك بتحبها ومش هتعرف تعيش من غيرها إن شاء الله وتقوم بالف خير وسلامة».

واستطردت الفتيات في التعليقات: «الحقيقية كلامك مؤثر جدا هو فيه حب بالشكل ده انت اعطيتنا أمل أن ممكن حد يحب حد بالشكل ده، ألف سلامة عليها وإن شاء الله تقوم بالف سلامة وربنا يسعدكم ويخليكم لبعض»، و«ما انتوا لازم تتنشوا عين .. الناس كلها باصة ليكم وحاطة مناخرها في حياتكم.. ربنا يكفيكم عيون الناس اللي مش سايبة حد في حاله.. اللهم آمين يارب العالمين».

كان أحمد العوضي، قد أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية قبل قليل: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وتابع: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».