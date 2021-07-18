بعد الهجوم عليه بسبب تعدد زيجاته.. زوج منة عرفة: «متعرفوش استحملت إيه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، على الهجوم الذي تعرض له على السوشيال ميديا، عقب إعلانه عن عدد زيجاته السابقة قبل زواجه بالفنانة منة عرفة.

وشارك «المهدي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمعه بالفنانة، مُعلقًا: «مش كل تجربة فاشلة نقول كده.. ناس كتير كده سواء مطلقة أو مطلق متعرفوش استحملو إيه أو ظروفهم كانت إزاي. محدش معصوم من الغلط وكلنا وقت النصح بنعمل ملايكة وبين نفسنا بنعمل أسوأ غلط».

وتابع زواج الفنانة الشابة: «أنا الحمدلله مرتاح لإني ربنا اللي هيعاقبني على أي غلط عملته، وأنا فخور أوي بزوجتي منة، وبجد الحب مش بيكون أول حب من نظرة بيكون مواقف وحاجات كتير وأهمها الاحترام والثقة».

واختتم حديثه قائلًا: «ربنا يديمك في حياتي وبشكر الناس الجميلة على الرسايل الحلوة أوي، وبجد اصبرو ربنا في الآخر هيعوضكم بس ثقة في الله».

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة، كشفت عن أسباب تأخير خبر ارتباطها من البداية، في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مؤكدة أن السبب يعود لرغبة زوجها محمود المهدي، لعدة أسباب، أبرزها تجنب الاتهامات باستغلال شهرتها.