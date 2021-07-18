قد تصل مضاعفاتها إلى حدوث الوفاة.. 6 أعراض شائعة للإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تختلف أعراض الأنفلونزا من شخص لآخر، ويعاني معظم المصابين بالأنفلونزا من عدد من الأعراض، مثل الحمى والقشعريرة والصداع وآلام الجسم وانسداد الأنف والسعال والتعب، فتتشابه أعراض الأنفلونزا مع نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، وعدوى فيروس كورونا، والفرق الرئيسي بين هذه الأمراض هو أن أعراض الأنفلونزا تميل إلى الهجوم بسرعة.

ويمكن للأدوية المضادة للفيروسات التي يتم تناولها خلال الـ 48 ساعة الأولى بعد ظهور الأعراض أن تقلل من شدة أعراض الأنفلونزا ومدتها، فتميل أعراض البرد الشائعة والأنفلونزا إلى الظهور بسرعة وعادة ما تستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، على الرغم من أن الأعراض يمكن أن تستمر في بعض الأحيان لفترة أطول قبل أن تشعر بالعودة إلى طبيعتها.

ونستعرض فيما يلي بعض أعراض الأنفلونزا الشائعة التي من المهم التعرف عليها، وفقًا لموقع health.kompas.

-حمى وقشعريرة

الحمى دائمًا تقريبًا تصاحب الإنفلونزا وعادة ما تأتي فجأة، فعندما يكون لديك ارتفاع في درجة الحرارة، من المحتمل أيضًا أن تصاب بقشعريرة، ويمكن أن يحدث هذا لأنه كلما ارتفعت درجة حرارة جسمك، كلما شعرت ببرودة الهواء.

الحمى هي دفاع الجسم ضد فيروس الأنفلونزا، بينما قد تشعر بعدم الارتياح، ويمكن أن تساعد الحمى جسمك بشكل أساسي على محاربة الإنفلونزا، فليس من الضروري دائمًا الاستجابة للحمى عن طريق تناول الأدوية الخافضة للحمى أو أدوية الحمى.

وعادة لا تكون الحمى المنخفضة الدرجة (37-38 درجة مئوية) مصدر قلق للبالغين أو معظم الأطفال، فمن الأفضل ترك الحمى المنخفضة الدرجة تأخذ مجراها.

أما إذا شعرت بعدم الارتياح الشديد أو وصلت الحمى إلى 38.8 درجة مئوية، فمن المستحسن خفض الحمى قليلاً، عبر استخدم هذه النصائح لتقليل الحمى، ومنها تناول دواء مناسب لخفض الحمى، مثل الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين (فوق 6 أشهر من العمر) أو الأسبرين (للبالغين فقط)، وجرب أخذ حمام دافئ أو الاستحمام في هذه الأثناء.

- الإرهاق

يعد من أهم الأعراض التي يصفها الناس عند الإصابة بالأنفلونزا هو الشعور بالإرهاق، فقد لا تتمكن من أداء الأنشطة اليومية، وغالبًا ما يكون التعب شديدًا بحيث يصعب النهوض من السرير، فيكون هذا التعب أكثر وضوحًا من التعب الذي قد تشعر به من البرد.

-آلام الجسم

هي حالة يشتكي منها المصابون بالأنفلونزا، فعندما تكون مصابًا بالإنفلونزا، عادة ما تشعر عضلاتك بألم شديد وقد يؤدي التحرك كثيرًا إلى الشعور بعدم الراحة، فتعتبر آلام الجسم وآلامه أكثر شيوعًا مع الإنفلونزا من العديد من الأمراض الأخرى.

-السعال

يمكن أن يكون السعال ينتج المخاط أو غير منتج، ومع الإنفلونزا، غالبًا ما يعاني الأشخاص من سعال جاف، فإذا كان لديك سعال مصحوب بالحمى، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

إذا كنت تعاني من سعال جاف، وبدأت تشعر بالتحسن، ثم سعال رطب أو سعال منتج مصحوب بالحمى، غالبًا ما ترتبط الحالة بالعدوى الثانوية، مثل الالتهاب الرئوي الذي تم تطويره.

-الصداع

الصداع شائع مع الأنفلونزا ويمكن أن يكون شديدًا للغاية، مما يزيد من مستوى الانزعاج، ويمكن أن يساعد تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين.

-انسداد الأنف

يعتبر احتقان الأنف الحاد أكثر شيوعًا عندما تكون مصابًا بنزلة برد، ولكن العديد من الأشخاص سيعانون أيضًا من هذا "الاحتقان" مع الأنفلونزا، في الظروف الباردة، عادة ما يكون احتقان الأنف خفيفًا.

-مضاعفات الأنفلونزا

تختفي أعراض الأنفلونزا في غضون أسبوع إلى أسبوعين، وعادة ما تكون المضاعفات خفيفة، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الأذن، لكن يمكن أن تكون الأنفلونزا خطيرة وتهدد الحياة، فتشير التقارير إلى حدوث وفيات بسبب الإنفلونزا.

ويمكن أن تشمل المضاعفات الخطيرة للأنفلونزا: الالتهاب الرئوي، والتهاب عضلة القلب، والتهاب القلب، والتهاب الدماغ، وتورم الدماغ، وفشل الأعضاء المتعددة، والإنتان، وتفاقم الحالات الطبية المزمنة.

عوامل خطر الإصابة بالإنفلونزا تشمل مجموعات الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا ما يلي: البالغين 65 عامًا أو أكبر، والأشخاص الحوامل، والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل الربو والسكري وأمراض القلب.