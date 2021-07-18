دعاء وخرزة زرقاء.. آخر ظهور لياسمين عبد العزيز قبل خضوعها لعملية جراحية (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخضع الفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي لعملية جراحية، حسبما أكد زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، طالبًا من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، رفقة شقيقها الفنان الشاب وائل عبد العزيز، في صورة قبل أيام قليلة، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» ودون عليها دعاء قائلًا: «الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين» بينما أرفق خرزة زرقاء وقلب باللون الأسود.

ومنذ قليل، طالب الفنان أحمد العوضي الدعاء لزوجته من خلال حسابه بموقع «فيسبوك» بينما وجه رسالة لها بعد وقت قصير من إعلانه عن وعكتها الصحية ودخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات.

وكتب العوضي، على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة لازم تقومي بالسلامة».

وأضاف: «أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب ايه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه.. انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة».

أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعد دخولها العمليات: «أنا ضعيف من غيرك»

وتابع: «أنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».