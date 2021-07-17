وش السعد.. كواليس ولادة نجل محمد شريف: اللاعب حضر بالفيديو والنهائي تحكم في مصير الرضيع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بخطوات ثابتة وتركيز واضح أمام الخصم، بات محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي «حلال العُقد» في المباريات الكبيرة، فلم يترك فرصة إلا واستغلها، حتى تحقق حلمه بتسجيل أول أهداف النادي الأهلي أمام كايزر تشيفز، في نهائي أفريقيا، الذي شهد فوز الأحمر بثلاثية نظيفة، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، وانتهى بتتويج النادي المصري بالنجمة العاشرة.

محمد شريف، الذي افتتح سلسلة أجوال المارد الأحمر اليوم، كان لقدوم نجله الأول «شريف محمد شريف» منذ عدة أيام، «وش السعد» على اللاعب، الذي شارك في تحقيق أول بطولة أفريقية في تاريخه، رغم أن اللاعب لم يشهد ولادة نجله، بسبب سفره مع الأهلي إلى المغرب لأداء النهائي الأفريقي.

كواليس كثيرة عن تفاصيل ولادة ولي عهد المهاجم الأهلاوي، يكشفها الدكتور حسن مصطفى جعفر، أستاذ النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بقصر العيني، الذي قام بتوليد زوجة اللاعب.

اللاعب حضر بالفيديو

وأكد الدكتور حسن مصطفى جعفر، أن مباراة النهائي حالت بين اللاعب وبين حضوره ولادة نجله الأول، الذي حضر يوم الأربعاء الماضي، قائلًا: «الولادة كانت ظريفة جدًا، والأمور كانت سلسة وسهلة، كل طقم الأطباء والتمريض كانوا أهلاوين».

وتابع أستاذ النساء والتوليد واستشاري طب الجنين بقصر العيني، خلال حديثه لـ«هُن»: «للأسف اللاعب معرفش يحضر بسبب تواجده في المغرب استعدادًا للنهائي، وكان حاضر بالفيديو كول عن طريق تطبيق الماسنجر».

ماتش النهائي تحكم في مصير الرضيع

وأشار الطبيب إلى أن مباراة النهائي كان لها تأثيرًا على مصير الرضيع فور ولادته، قائلًا: «الطفل كان المفروض يدخل الحضانة، لكن الحقيقة بذلنا قصارى جهدنا حتى لا يدخل الطفل الحضانة، لأن الموضوع كان هيقلق اللاعب جدًا، ويشتته وهو بيستعد للنهائي في المغرب، ففضلت إن الأم تغادر للمنزل بعد الاطمئنان على صحتها هي والرضيع»، مختتما: «اللاعب وعدني بالتيشيرت ومستنيه منه».