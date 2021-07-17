هاني رمزي يشبه روبي بـ«بدرية طلبة» بسبب رقصها في حفل الساحل الشمالي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو قصير يسخر به من وصلة رقص المطربة روبي، خلال حفلها الأخير، الذي أقيم أمس الجمعة بأحد النوادِ الليلة بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر هاني رمزي، على حسابه الشخصي بـ«إنستجرام» فيديو مركبا يتضمن وصلة رقص لروبي وبعدها مشهد الفنانة بدرية طلبة من فيلم «بوحة» وهي ترقص، ومشهد آخر من فيلمه الشهير «غبي منه فيه» الذي صدر عام 2004، واكتفى برموز ضاحكة.

ونشرت الفنانة روبي، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل حفلها الأخير الذي أحيته مساء أمس الجمعة في الساحل الشمالي، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقدمت روبي خلال حفلها مجموعة من أشهر أغانيها التي طرحتها خلال مسيرتها الفنية، وتناول مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «فيس بوك» إطلالتها بالحفل وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، وترقص بطريقتها الشهيرة وهي تغني «جاني بهداوة.. أصل الأفندي» من أغنية «حتة تانية» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي بدأ يغني معها.

فستان روبي في حفل الساحل الشمالي يثير الجدل: «اشمعنى الهوت شورت اتمنع؟»

وتصدر الحفل الذي أحيته الفنانة روبي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كما تصدر اسمها محرك البحث «جوجل» بينما أثارت شروط الحفل حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا حيث وضع القائمون على الحفل شروطا، منها عدم ارتداء الهوت شورت.

واعتبر متابعو السوشيال ميديا الشروط التي وضعها منظمو الحفل، غريبة وسخروا من بعضها، ومن بين هذه الشروط، أن يكون حضور الحفل للثنائيات «كابلز»، وألا يقل سن الحضور عن 25 سنة، ومنع ارتداء الهوت شورت، وارتداء الملابس البيضاء، وتجنب العنف.

وأقيم حفل روبي أمس الجمعة بعد أن تسبب في إثارة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شروط المنظمين للحفل، فيما أثارت المطربة الرأي العام في الحفل، بارتدائها فستانا قصيرا جدا وضيقا، وصفه البعض بالجرئ.