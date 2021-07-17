أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز بعد دخولها العمليات: «أنا ضعيف من غيرك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عقب إعلانه عن دخولها غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بأحد المستشفيات.

وكتب العوضي، على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة لازم تقومي بالسلامة».

وأضاف: «أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب ايه.. بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه.. انا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة».

وتابع: «أنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني.. أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك.. قومي عشان أنا بحبك.. بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي انا كتبته.. أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا.. أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي.. أنا بحبك.. ادعولها تقوم بالسلامة زي ما إنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق.. هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».

كان العوضي قد أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» عن خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، لعملية جراحية قبل قليل، قائلا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وتابع: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».