دعاء لكل أم وزوجة يوم عرفة: ردديه من أجل أبنائك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن وقفة عرفات، تلك المناسبة الدينية التي يحرص كثيرون من الراغبين في الحصول على فضل يوم عرفة على الصوم والصلاة والإكثار من الذكر وقراءة القرآن الكريم، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال، ففيه يُقبل الدعاء بما يرغب المسلم في تحقيقه من أمنيات.

وتحرص الأم كثيرا في هذا اليوم على الدعاء لأبنائها ولزوجها بكثير من الدعوات التي تتضمن تحقيق ما يتمنون من أشياء، فضلا عن الدعاء لهم بالستر والصحة، ونرصد من خلال هذا التقرير أفضل صيغة للأم والنساء للدعاء للأبناء في مثل هذا اليوم، وفق الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، كالتالي:

دعاء الأم لأبنائها في يوم عرفة

يُستحب الإكثار من الذكر والدعاء في هذا اليوم، فيدعو الشخص لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، ومشايخه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد في ذلك اليوم قدر استطاعته، فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء، وقد ورد في فضل الدعاء في يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» رواه الترمذي.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أوضحت أنه إذا أراد الشخص الدعاء لأي من الأشخاص المقربين، سواء كانوا الأبناء أو الزوج، فعلى المرأة أن تقول الدعاء السابق ذكره، ثم تدعي بعدها بما تريد أن تدعي لأبنائها به، سواء كان بالصحة أو الستر أو المال أو تحقيق ما يتمنون.

دعاء يوم عرفة للزواج

وهناك عدد كبير من صيغ الدعاء التي قد تطلب بها الفتاة من الله أن يوفقها في الزواج، وهي كالتالي:

- «اللهم ارزقني فضل يوم عرفة، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعباده الصالحين، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب».

- «في يوم عرفة، اللهم بواسع رحمتك وعظيم قدرتك وجميل إحسانك وخفي لطفك، ارزقني زوجا صالحا مصلحا هينا لينا تؤلف بيني وبينه بالمودة والرحمة يا خير الراحمين أنت حسبي ونعم الوكيل».