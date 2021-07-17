«منها العيش الفينو».. احذر تناول هذه الأطعمة بكثرة: تؤدي للوفاة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات أحيانا ما يصيبك ببعض الأمراض، فالأطعمة سلاح ذو حدين قد تكون وسيلة لحماية أجهزة الجسم وإمداده بالعناصر الغذائية اللازمة، وقد تسبب له بعض المشكلات الصحية التي تصل للأمراض المزمنة، وتنتهي بالوفاة.

ومن الأمراض التي تسببها بعض الأكلات، تصلب الشرايين وأمراض القلب، والسكتات الدماغية والقلبية، وبالتالي عليك الحذر منها.

تناول هذة الأكلات بكثرة يؤدي لوفاتك

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة ضحى عبده، أستاذ كيمياء حيوية التغذية، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، من بعض الأكلات التي يؤدي الإفراط في تناولها للوفاة، مؤكدة أنه على الرغم من فوائدها إلا أن أضرارها الجسيمة تؤدي بحياتك.

وحذرت رئيس قسم التغذية المركز القومي للبحوث، من تناول المعجنات بشكل مستمرة، أمثال خبز الفينو، والخبز الشامي والفطير، قائلة: «كل المعجنات دي اللي بنجيبها من الأفران، الاستمرار فيها ممكن يؤدي للوفاة، زي الفطير والعيش الفينو والعيش الشامي، والكحك والبسكويت».

كما حذرت الدكتورة ضحى عبده، خلال حديثها لـ«هُن»: من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء عالية الدهن، بسبب تسببها في تصلب الشرايين، وارتفاع نسبة الكوليسترول، ما يصل للوفاة في النهاية، مُطالبة بالاعتدال في تناولها، أو استبدالها باللحوم البيضاء، مثل الدجاج والأسماك.

ونوهت استشاري التغذية لضرورة الابتعاد عن الحلويات عالية السكريات، لتجنب مرض السكر، الذي يصل لعواقب وخيمة في النهاية، واستبداله بالعسل الأبيض.

عناصر غذائية أحرص على تناولها

ونصحت أستاذ كيمياء حيوية التغذية، بتناول الأطعمة باعتدال، للاستفادة بالسكريات، والدهون المشبعة والغير مشبعة، والأملاح المعدنية، والنشويات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والعيش الأسمر، مع الحرص على الاستفادة بالأكلات التي تحتوي على الكربوهيدرات، والبروتينات المتنوعة ودقيق القمح، مع الإكثار من الخضروات والفواكه.

ونصحت ضحى عبده، بتجنب النوم في ساعات متأخرة، مع زيادة الحركة والاستمرار في الرياضة.