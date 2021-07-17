منها التحكم في الوزن.. 10 فوائد لا تعرفها الكثيرون عن التين الشوكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التين الشوكي من أشهر فواكه فصل الصيف التي يفضلها الكثيرون، وذلك بفضل احتوائه على العديد من المغذيات الصحية.

وهناك العديد من الفوائد الصحية التي يحويها التين الشوكي ولا يعرفها الكثيرون، نقدمها لكم وفق ما أورد موقع "stylecraze":

1- التحكم في الوزن:

تحتوي فاكهة التين الشوكي على الألياف التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من آلام الجوع، كما أنه يساعد في التخلص من الدهون الغذائية عن طريق إخراجها من الجسم، لذا فإنها تساعد بشكل فعال في التحكم في الوزن وحتى فقدان الوزن.

2-خفض نسبة الكوليسترول:

يساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، ويمكن اعتبار محتواه من الألياف (البكتين) مسؤولاً عن ذلك لأنه يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم، وأظهرت التجارب أنه يمكن أن يقلل من مستويات البلازما ومستويات الكوليسترول في الكبد.

3- يحارب الخلايا السرطانية:

مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم وسرطان الرئة، وقد ثبت أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية كما أنها تساعد في موت هذه الخلايا السرطانية، كما تتمتع هذه المركبات أيضًا بالقدرة على إزالة الجذور الحرة وتحسين أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

4- يمنع القرحة:

يمكن أن يسبب كل من الإجهاد البدني والعقلي تغيرات في الغشاء المخاطي المعدي المعوي ويؤدي إلى قرحة في المعدة، ويحدث الالتهاب نتيجة زيادة المركبات المسببة للالتهابات التي تتلف جدار المعدة، ويؤثر التين الشوكي تأثيرًا إيجابيًا على الغشاء المخاطي في المعدة، وذلك بفضل احتواء التين الشوكي على مركب يسمى بيتانين، وبالتالي يتم تنظيم إنتاج مخاط المعدة، ونتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بالقرحة بشكل كبير عن طريق استهلاك التين الشوكي.

5- يخفف من ارتفاع ضغط الدم:

التين الشوكي غني بالمعادن البوتاسيوم، وعند تناوله، يمكن لهذا المعدن أن يقلل الضغط على الأوعية الدموية ويخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، كما يمكن أن يؤدي تناول التين الشوكي بانتظام إلى الحفاظ على مستويات ضغط الدم الطبيعية والتخفيف من ارتفاع ضغط الدم، كما أن البيتالين الموجود في هذه الفاكهة يقوي الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

6- تنظيف القولون:

لا يساعد المحتوى العالي من الألياف في التين الشوكي في خفض مستويات السكر في الدم والجلوكوز والكوليسترول فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم الأداء العام للقولون، ويتم التخلص من الدهون غير الصحية والصفراء الزائدة من الجسم، وهذا يحافظ على القولون في صحة مثالية، ويتم أيضًا تخفيف الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له القولون.

وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي على القضاء على الجذور الحرة والمركبات المسببة للالتهابات، وبالتالي تطهير القولون وحمايته.

7- يهدئ المعدة:

يساهم أيضا في تنظيم حركات الأمعاء، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للمركبات الموجودة في هذه الفاكهة مسؤولة أيضًا عن مساعدة صحة المعدة وتهدئتها.

8- حماية الكبد:

كما يساعد على منع تلف الكبد، وذلك بسبب احتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي، كما أنه يمارس نشاطًا وقائيًا للكبد يتضمن بشكل أساسي القضاء على الجذور الحرة وزيادة نشاط مضادات الأكسدة في الجسم.

9- تقوية جهاز المناعة:

يعزز فيتامين سي الموجود في التين الشوكي استجابة الجسم المناعية ضد الالتهابات المختلفة، ويزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقوم بعملية قتل وإزالة الكائنات الحية الدقيقة المعدية من الجسم، كما يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة ويقلل من ضرر الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم، وهذا يعطي أيضًا دفعة قوية لجهاز المناعة.

10- يحمي من أمراض القلب:

يساعد محتوى الألياف في التين الشوكي على تقليل مستويات الكوليسترول في الجسم والحفاظ على ضغط الدم، وبالتالي، يتم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول السيئ، وترتبط هذه العوامل بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فاكهة التين الشوكي أيضًا على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل مركبات الفلافونويد النشطة على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.