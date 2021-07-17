قبل العيد.. 6 أشياء تجنبيها عند تجميد وتفكيك اللحوم الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - أيام قليلة ويهلّ علينا عيد الأضحى المُبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي ومن ثم تخزين اللحوم في الثلاجات و"الديب فريزر" لتبقى لأطول مدة جاهزة للطهي مباشرة

وفي السطور التالية، نستعرض لكم طريقة الحفظ الآمنة والصحيحة للحوم الحمراء، بحسب الدكتورة شرين علي رئيس لجنة السلامة الغذائية بنقابة البيطريين، التي قالت إن هناك بعض الشروط يجب الالتزام بها عند حفظ وتجميد اللحوم الحمراء بعد ذبح الأضاحي، وأيضًا شروط استخراجها لتلافي بعض العادات غير الصحية لفك المواد المتجمدة.

في البداية.. ما هي الطريقة الصحيحة لتجميد اللحوم الحمراء؟

- لا تغسلها بالمياه قبل التجميد إطلاقًا، وذلك لتجنب زيادة التلوث البكتيري الذي يتفاعل مع المياه بعد التجميد.

- تغليفها بأحكام بأكياس مخصصة للطعام، وتكون سميكة وغير ملونة.

- تفريغ الهواء من أهم الخطوات للحفظ والتجميد تحت درجة الحرارة المنخفضة.

- تجنبِ تجميد اللحم "الضأن"، وتأكدي من نزع المحتوى الدهني لأنها قد تسبب طعم غير طبيعي للحوم ورائحة غير محببة "الزنخة".

- تجنبِ حفظ اللحوم الحمراء أكثر من 6 أشهر لأنها قد تسبب بقع حمراء أو سوداء بعد الطهي على "الشوربة".

- الكبدة لا تجمد أكثر من 5 أشهر، لأنها قد تجف "تنشف" وتسبب حروق التجميد، ويظهر بها نسيج أسفنجي وتفقد قيمتها الغذائية.

عرفنا طريقة التجميد الصحيحة.. هل توجد طرق سليمة صحيا لفك اللحوم المجمدة؟

- تجنبِ وضع اللحوم وهي مجمدة في المياه لأنه يزيد من نشاط نمو البكتيريا.

- تجنبِ وضعها في الميكروويف أو إناء ساخن لسرعة التفكيك.

- ضعيها في الرف السفلي من الثلاجة حتى تفك، وهنا لن تتفاعل مع البكتريا في درجة الحرارة المنخفضة خارج الثلاجة.

- نظفيها بماء فاتر وضيفي إلى الماء ملعقة خل لنزع الشوائب المتعلقة بالذبح والدم.

- إذا اضطرتِ إلى إخراج اللحمة ثم وضعها مرة أخرى بالفريزر، لابد من وضعها بتتبيلة الثوم أو البصل، وتجنبِ وضعها مرة أخرى على وضع التجميد.