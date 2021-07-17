من يحسم لقب أبطال أفريقيا؟.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم، السبت، عندما يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي غريمه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في لقاء يقام على أرضية ملعب استاد محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وتوقعت عبير فؤاد أن الأهلي لديه حظ أكبر للفوز باللقاء بشرط أن يجتهد اللاعبون.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي وكايزر تشيفز كالتالي:

نجوم الأهلي

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (برج القوس):

لديه سرعة بديهة ويقظة مما يجعل ردود فعله سريعة أمام أي هجمات.

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (برج الحمل):

قد يكون مشوشا بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه

أيمن أشرف مدافع.. 9 ابريل 1991 (برج الحمل):

قد يكون مشوشا بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه

طاهر محمد طاهر.. خط وسط مهاجم.. 7 مارس 1997 (برج الحوت):

الوضع الفلكي يدعمه إلى حد كبير.. يبدو مبادرا ومهاجما بقوة، ويخطط جيدا لحركته على أرض الملعب.

محمد شريف مهاجم.. 4 فبراير 1996 (برج الدلو):

الوضع الفلكي يساعده على التقاط الفرص، لكن من المهم أن ينتبه لسلامته تفاديا للإصابة

نجوم كايزر تشيفز

دانييل أكبي.. حارس مرمى.. 3 أغسطس 1986 (الأسد):

حاضر الذهن ولديه إصرار على منع أي هدف من الوصول لشبكة المرمى

إريك ماتوهو.. مدافع.. 1 مارس 1990 (الحوت):

لديه روح مبادرة ويمضي على أرض الملعب بخطى واثقة

ياجان ساسمان.. لاعب وسط مدافع.. 10 يوليو 1996 (السرطان):

يمضي مدافعا بروح حماس ويلفت الأنظار لموهبته

سمير نوركوفيتش.. مهاجم.. 13 يونيو 1992 (الجوزاء):

التنافر بمنزلي الصحة يجعل طاقته البدنية أقل وقد يكون عرضة للإصابة.

لياندرو كاسترو.. مهاجم.. 12 مايو 1989 (الثور):

القمر في مواجهة برجه مما يجعله مشوشا.. تضيع منه الفرص، وقد يكون عرضة أيضا للإصابة.