عندما تأكل قشر البطيخ.. هذا ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد البطيخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لما له من مذاق جيد، وتمامًا مثل بذور البطيخ، تحتوي القشرة على قدر مذهل من الفوائد الصحية.

لذا نذكر لكم في التقرير التالي، أهم الفوائد الصحية التي تعود على جسم الإنسان عند تناول قشور البطيخ، وفق ما أورد موقع "thelist".

يحتوي على كميات عالية من السيترولين، وهو مركب يتحول إلى أرجينين، كما أنه مرتبط بمجموعة من الفوائد، فيما يلي:

- يمكن أن تساعد تناوله على خفض ضغط الدم.

- يساهم أيضًا في نقل المزيد من الأكسجين إلى عضلاتك.

- ثبت أن استهلاك قشور البطيخ، يمكن أن تعمل على تحسين أداء التمرين.

- بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن هذا المركب مفيد للرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

- يساعد أيضا على الحفاظ على صحة القلب.

- يؤدي استهلاك قشرة البطيخ على صحة الجهاز الهضمي، وذلك نظرا لاحتوائها على كمية من الألياف.

وهناك العديد من الوصفات التي يمكنك استخدامها لقشور البطيخ، عن طريق القلي السريع، أو يمكنك تخليله، أو تناوله كعصير.