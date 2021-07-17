كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 10:49 مساءً - اشتهر استعمال ماء الأرز لعلاج مشكلات الشعر؛ نظراً لغناه بخصائص معزّزة لنمو الشعر وتعزيز لمعانه. فلماذا لا تدرجينه في روتين العناية بشعرك؟! بخاصّة إذا تمّ دمجه مع مكونات طبيعية أخرى للاستفادة أكثر من فوائده. ولهذه الغاية، يقدّم لك"الخليج 365.نت" كل ما يجب معرفته حول فوائد ماء الأرز والبصل للشعر.

فوائد ماء الأرز والبصل للشعر ستدهشك معرفتها!

فوائد ماء الأرز والبصل للشعر مذهلة

يُستخدم ماء الأرز غسولاً يومياً للشعر؛ إذ يمنح الشعر اللمعان الطبيعي، كما أنّه يُحافظ على بصيلات الشعر قوية وسميكة، بالإضافة إلى قدرته في علاج الكثير من المشاكل الجمالية للشعر.

يُساعد ماء الأرز في ترطيب الشّعر، ويُمكن استعمال منقوع الأرز كبلسماً طبيعيّاً مرطباً للشعر، وذلك عند إضافة قليل من الزيوت العطرية مثل: اللافندر، والروزماري إلى ماء الأرز، ودَعك بصيلات الشّعر بالخليط، وترك الخليط مدّةً لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، ثم غسله باستخدام الماء البارد.

مثل: اللافندر، والروزماري إلى ماء الأرز، ودَعك بصيلات الشّعر بالخليط، وترك الخليط مدّةً لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة، ثم غسله باستخدام الماء البارد. يعدّ ماء الأرز من أكثر العلاجات فعالية للتخلص من الشعر المجعد؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، مما يُساعد على تنعيم الشعر وفرده. كما أنّه يحتوي على مادة تُقلل من فرص تعرض الشعر للتّلف، وتُساعد على إصلاح التّالف منه. وذلك عند إضافته إلى ماء الاستحمام، وشطف الشعر به بعد استخدام الشامبو كالعادة، وذلك ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع الواحد.

يُستفاد من ماء الأرز لتحضيرِ أهم الماسكات الّتي تُساعد على زيادة طول الشعر، إذ تُدهن فروة الرأس به وتترك عليها مدة لا تقل عن عشرين دقيقة، مع الحرص على تدليكها بحركات دائرية بين الحين والآخر لتنشيط الدورة الدموية فيها، ثمّ يغسل الشعر بالشامبو المعتاد، ويجفف.

الّتي تُساعد على زيادة طول الشعر، إذ تُدهن فروة الرأس به وتترك عليها مدة لا تقل عن عشرين دقيقة، مع الحرص على تدليكها بحركات دائرية بين الحين والآخر لتنشيط الدورة الدموية فيها، ثمّ يغسل الشعر بالشامبو المعتاد، ويجفف. يحتوي ماء الأرز على كثير من المواد المغذّية للشعر، الأمر الّذي يجعله وسيلة مهمة لمحاربة تقصف أطرافه وتلفها، وذلك عند تغطيس الأطراف المتضررة في كمية من ماء الأرز، وتركها لبعض الوقت، ثمّ غسل الشعر جيداً.

يُساهم البصل في توحيد لون الشعر، وإعطائه اللون الجميل والمميّز. يُطوّله، ويُغذّيه، ويوفّر له الحيوية والنشاط طوال اليوم.

يُخلّص البصل الشعر من التقصف الذي يُصبه نتيجة التعرّض لبعض الضغوطات النفسية. ويُزيل القشرة المزعجة منه، كما يُخلّصه من الحكة الشديدة التي ترافق القشرة.

يستخدم البصل كبديل علاجيّ لبعض المنتجات الكيميائيّة التي قد تضرّ الشعر، أو فروة الرأس، ويمنع من تساقطه.،وأيضاً يعزّز من نموّه. ويستخدم كعلاج طبيعيّ لانحسار خط الشعر، أو ظهور بعض بقع الصلع.

يمنع البصل ظهور شيب الشعر، وكذلك يزيد من قوّة الشعر وكثافته، ويمنع تكسّره.

يُحفّز البصل من نمو الشعر؛ حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس. ويعمل على إنتاج الكيراتين، ويحفز من تكوين الكولاجين بالشعر الذين يعرفان بأهميتهما في تقوية الشعر ونموه؛ لغناه بعنصر الكبريت.

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وصفة ماء الأرز للشعر

تُساعد هذه الوصفة على تحسين الشعر، وزيادة كثافته، عدا عن الحصول على شعر قوي وصحي وسلس، والتخلّص من مشكلة تساقط الشعر، وزيادة نموه.

المكوّنات:

مياه الأرز المخفّفة بالماء.

طريقة التحضير والإستخدام:

يُغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

يُوضع ماء الأرز على الشعر.

يدلّك الشعر وتدلّك فروة الرأس بلطفٍ باستخدام أطراف الأصابع، لمدّة عشر دقائق.

يُغسل الشعر بالماء العادي.

تُطبق هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع.

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وصفة ماء الأرز والبصل وجوز الهند لعلاج تساقط الشعر

تفيد هذه الوصفة في علاج مشكلة تساقط الشعر

البصل يُنعّم ويرطّب الشعر بشكل فعّال للغاية خلال فترةٍ زمنيّة قصيرة. ويعالج المشاكل المتعلقة بالشعر مثل: تساقط الشعر، قشرة الرأس، والالتهابات الفطريّة.



المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من عصير البصل الطازج.

ملعفتان كبيرتان من ماء الأرز.

ملعفتان كبيرتان من جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

مزج جميع المكونات جيداً.

وضع المزيج الناتج على فروة الرأس، مع تغطيته باستخدام قبّعة الاستحمام، أو منشفة دافئة.

تركه على الشعر لمدّة لا تقل عن ساعتين متواصلتين.

شطفه بالماء الفاتر والشامبو جيداً.

تطبيق هذه الوصفة مرتين خلال الشهر.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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