قبل عيد الأضحى.. كيفية التفرقة بين اللحم البقري والجاموسي عند الشراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي ينتظره جميع المسلمين لتناول أنواع اللحوم المختلفة، من البقري والجاموسي وغيرها، وفي هذا السياق قد يجد البعض صعوبة في التفرقة بين اللحم البقري والجاموسي عند الشراء.

الفرق بين اللحم البقري والجاموسي

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، الفروق بين لحم البقر والجاموسي، حيث تقل الدهون في اللحم البقري، بالإضافة إلى تميزها باللون الفاتح، وكلما قل حجم البقرة قلت الدهون فيها.

وتابعت خلال حديثها لـ«هُن»، أن اللحم الجاموسي يصعب هضمه، مؤكدة أن السعرات الحرارية بين البقري والجاموسي لا تختلف كثيرا، كما يتميز اللحم الجاموسي بأنه أحمر داكن أكثر من البقري، كما تكون الدهون في اللحم الجاموسي بيضاء اللون.

الكمية المناسبة لتناول اللحوم للحفاظ على الوزن الصحي

وحول الكمية المناسبة التي يجب تناولها من اللحوم خلال العيد، لعدم زيادة الوزن أو التعرض لوعكات صحية، أوضحت استشاري التغذية، أنه يتم تقسيم كمية اللحوم التي يتم تناولها حسب الحالة الصحية للشخص، فالأشخاص الأصحاء بحد أقصى 200 جرام، من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، أما من يعانون من مشاكل مرضية فيجب ألا يزيد معدل تناولهم عن 100 جرام، بمعدل 3 مرات في الأسبوع مع تناول حساء اللحم.

وحذرت استشاري التغذية العلاجية من شوي اللحوم لخطورته على الصحة، حيث يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان.

نصائح صحية عند تناول اللحوم في عيد الأضحى

ووفق استشاري التغذية فهناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تناول اللحوم في العيد، وهي:

- شرب الليمون بعد تناول اللحوم.

- منع الملح مع اللحوم.

- منع الكافيين بعد تناول الطعام مباشرة.

- شرب كميات كبيرة من الماء.