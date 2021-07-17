«ليلة راقصة».. لقطات من حفل روبي المثير للجدل في الساحل الشمالي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقيم أمس حفل الفنانة روبي، بأحد النوادي الليلية بالساحل الشمالي، الذي عرف بإثارته للجدل، بسبب الشروط التي أعلنت عنها روبي لحضور الحفل، وكان أهمها ارتداء الملابس البيضاء وعدم دخول المحجبات، وهو ما نفته الفنانة في بيان رسمي لها.

ووسط حالة من البهجة قدمت الفنانة روبي، عدد من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي حضر الحفل وكان معظمه من الشباب «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وإنت عارف ليه، وآه يا رموش».

وفي التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المشاهد التي تضمنها حفل الفنانة روبي.

- ملابس بيضاء

الملابس البيضاء، كانت ضمن الشروط لدخول حفل الفنانة روبي، وهو أيضًا ما التزمت به، إذ تألقت بارتدائها فستانا أبيضا ضيقا، ولملمت شعرها ورفعته للأعلى.

- مفيش محجبات

ورغم أن الفنانة روبي، أوضحت أن المحجبات لم يتم منعهن من دخول الحفل، إذ قالت في بيان لها «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز (القواعد) مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع»، لكن الحفل لم يشهد دخول فتاة أو سيدة محجبة».

- رقص كتير

وفي أحد المقاطع المتداولة من الحفل الشبابي، ظهرت خلاله الفنانة روبي وهي توجه حديثها لجمهورها «عاوزين رقص بقى، متبصوليش كده رقص كتير يلا بينا».

- ليه بيداري كده

كما انتشر مقطع فيديو من الحفل، أثناء رقص روبي على أشهر أغانيها «ليه بيداري كده».

مسلسل شقة 6

يذكر أن روبي انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل «شقة 6»، مع المخرج محمود كامل، المقرر بدء عرض أولى حلقاته، في منتصف شهر يوليو الجاري، على منصة «شاهد».

«شقة 6» بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم وهاني عادل وشريف سلامة ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومجموعة من النجوم الأخرى، وإخراج محمود كامل، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب.