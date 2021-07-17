طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم.. من أطباق عيد الأضحى الرئيسية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعد الفتة من أشهر وأهم الأكلات المصرية، وهي من الوجبات الأساسية الشعبية في المطبخ المصري، ويبحث البعض عن طريقة عمل صلصلة الفتة ، خاصة أنها تحظى بشعبية واسعة بين الأكلات التي يحرص المصريين على تناولها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى من كل عام.

ويحرص العديد من المصريين، بمختلف الطبقات الاجتماعية والثقافات، على تناول هذا الطبق، الذي يكثر تناوله على مائدة الغداء مع أيام عيد الأضحى، فهو طبقٌ لذيذ مغذٍ يحتوي على مختلف البروتينات والكربوهيدرات التي تساعد في تعويض العناصر الغذائية المفقودة في الجسم وتمده بقدرٍ عالٍ من الطاقة والحيوية.

وبالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك تبحث النساء عن طريقة عمل صلصة الفتة وهي الوجبة المحببة في المطبخ المصري، وتعتبر الفتة بلحم الضأن من الأكلات الشهيرة المنتشرة في الوطن العربي، خاصة دول الخليج.

وتتميز الفتة بالصلصة بطعمها اللذيذ والشهّي، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، ويكثر تحضيرها مع أيام عيد الأضحى المبارك، الذي سيهل علينا الثلاثاء القادم، ويمكن تقديمها كطبق مقبلات، وأحيانا تقدم كطبق رئيسي، وتتميز الفتة بالصلصة الشهية التي تغطيها، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفية تحضير عدّة أنواع من صلصة الفتة، بالإضافة إلى كيفيّة تحضير عدّة أنواع من الفتة اللذيذة.

اصنعي بنفسك طريقة عمل صلصلة الفتة بالخل والثوم، التي توضع أعلى الطبق المليئ بالأرز الأبيض واللحم والبعض يفضلها عادة بالدجاج، لكن الشائع مع أيام عيد الأضحى هو لحم الخروف.

«الفتة» من الأكلات المصرية الشهيرة، وطبق رئيسي على مائدة المصريين خاصة في المناسبات، ويمكن تحضيرها بعدة طرق؛ منها الفتة بالخل والثوم أو «فتة الدجاج المصرية».

ويرصد هن خطوات عمل صوص الفتة على طريقة الشيف «هالة فهمي»:

طريقة عمل صلصة الفتة بالثوم والخل:

2 كأس من الأرز الأبيض.

500 غرام من الخبز.

2 كاس من مرقة الدجاج.

ملعقة من الزبدة ويمكن استبدالها بملعقة من الزيت.

مكونات الصلصة:

ـ ملعقتان من الخل.

ـ نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ـ خمس فصوص من الثوم المهروس.

ـ كأس من عصير البندورة.

ـ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير:

ـ يتم طهي الأرز بالطريقة التقليدية.

ـ قومي بتقطيع الخبز إلى قطع متوسّطة الحجم.

ضعي مقلاة على النار ونضع بداخلها القليل من الزيت.

ضيفي إليها الخبز والقليل من الفلفل الأسود ونحمره جيدا.

ضعي القليل من الزبدة في مقلاة أخرى على النار ثم نضيف الثوم المهروس والقليل من الملح ونحرّك جيداً حتى يذبل الثوم.

ضيفي الخل، ونحرك جيداً، ثم نترك الخليط على نار هادئة.

بعد أن يتم الغليان اخلطي عصير الطماطم وحركي جيداً حتى تصبح الصلصة ثقيلة.

في صحن كبير للتقديم، ضعي الخبز المحمّص، ونضيف القليل من المرقة، ثم نضيف إليه القليل من صلصة البندورة ونقلبه جيداً.

ضيفي إلى الخليط الأرز المطهو، ثم ضيفي الخليط المتبقّي من صلصة البندورة، وتقدم.