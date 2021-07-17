لربات البيوت.. طريقة تنظيف رأس الخروف في عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع أول أيام عيد الأضحى، تبحث النساء عن طريقة تنظيف رأس الخروف وتقطيعها بطريقة سهلة وسريعة، وهي وجبة مفضلة في المطبخ المصري، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يحل أول أيامه الثلاثاء المقبل، ورغم صعوبة التعامل معها، نرصد لكم أبرز الخطوات التي تساعد على تنظيف رأس الخروف، وفق الشيف هالة فهمي.

بعد ذبح خروف الأضحية مباشرة، تُعزل رأس الخروف وتكون مسلوخة ولابد من تنظيفها من الشعر بالماء الساخن، ولكن يتبقى بها بعض الوبر والقليل من الشعر الملتصق بالجلد، لذا من الأفضل التخلص منه بشكل جيد والإكثار من الماء الساخن حتى يسهل خروجه منها.

وتعتبر رأس الخروف مليئة بالفوائد الغذائية والبروتين، وبعض الناس يفضلون تناولها سواء في أيام عيد الأضحى أو على مدار العام، وذلك نظرا لفوائده المتعدّدة، وتتعدّد طرق طهوه إمّا باستخدام اللبن الرايب، أو الجميد، أو مرق الطماطم، وقبل البدء بعملية طهي رأس الخروف يجب أولاً أن نُنظّف الرأس من الشعر جيدا قبل طهوه من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

طريقة تنظيف رأس الخروف

- قومي بوضع الرأس كما هي في إناء مياه مغلية، ثم نتف ما بها من شعر باليد ليتم التخلص منه مع استعمال السكين وتحريكها.

- يمكنك أيضًا القيام بوضع الرأس في إناء على النار وتؤثر درجة غليان الماء على نار عالية في سهولة التخلص من الشعر حيث يسخن الجلد بشدة مما يسهل فركه ونزع ما بها.

- يجب تكرار الخطوة السابقة للتأكد من نظافة الرأس وخلوها من الشعر قبل الطهي.

-أحيانا يقوم الجزار بسلخ الجلد تمامًا عن الرأس ليسهل تحضيرها لكن على الأغلب سيكون عليكي القيام بهذه المهمة.

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طريقة تقطيع رأس الخروف

- بعد التخلص من شعر الرأس وإزالته تأكدي من نظافتها، ويتم فركها باستخدام الملح أكثر من مرة، وبعدها اغسليها بالماء.

- ثبتي رأس الخروف على شيء مسطح جاف واستخدمي سكين كبير أو ساطور، حيث يتم المسك باليد من الفك في المنطقة الخالية من الأسنان ثم تكسر بالساطور من منتصف الرأس تماماً حتى ينزع المخ وتقطع الرأس بسهولة.

- قومي شقي الرأس لنصفين باستخدام السكين أو الساطور وأنزعي المخ وضعيه في طبق منفصل حتى يكون جاهزًا للطهي بمفرده.

- وبعد ذلك قومي بنزع الغضاريف الموجودة في الأنف ويتم التخلص منها، لأنها لا تؤكل عادة وهي عبارة عن قطع وردية اللون وصلبة قليلًا بملمس القراقيش.

- وآخر خطوة قومي بشطف رأس الذبيحة مجددًا وتطهى بأي طريقة حسب الرغبة.