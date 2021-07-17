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طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم

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القاهرة - سمر حسين - طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم ، دائمًا ما تبحث عنها ربات المنازل لتحضير اللحم المشوي الشهي في المنزل، بدلًا من شرائه جاهزا، خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك. 

ويفضل العديد تحضير اللحم المشوي على الفحم في المنزل، بتتبيلة مميزة للحصول على مذاق جيدٍ ومختلفٍ، يشبه مذاق لحوم المطاعم. 

ويقدم «هُن» في السطور التالية أسرار تتبيلة اللحم المشوي على الفحم، في السطور التالية: 

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مكونات تتبيلة اللحم المشوي

ملح

فلفل أسود مطحون طازج

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون

أربعة فصوص ثوم مفروم خشن

بصلتان مقطعتان شرائح سميكة بالطول

ملعقتا طعام من صلصلة الطماطم

كوبا مرق لحم البقر قليل الملح

نصف كوب من عصير العنب الأحمر

ملعقتا طعام صلصة و«رسيسترشاير»

ثلاث حبات جزر مقشر ومفروم

ثلاث حزم من البقدونس الطازج

ثلاثة عيدان من الزعتر الطازج

ضلعان من الكرفس المقطّع

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طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي

1- قومي بتجفيف اللحم بالمناديل الورقية، وتبّلوه جيداً بالملح والفلفل الأسود، ثم سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار هادئة.

2- حمري اللحم من جميع الجوانب.

3- ضيفي الثوم والبصل إلى مقلاة لمدة 5 دقائق على نار هادئة حتى يصبح طريا.

4- ضيفي الصلصة، وقلبوا لمدة دقيقة.

5- ضيفي عصير العنب الأحمر واطهوه.

6- ضعي اللحم البقري في البصل وأضيفوا المرق وعصير العنب الأحمر، والصلصة  والجزر والبقدونس، والزعتر، والكرفس وقلبوا حتى يختلط جيدا.

7- يغطى المزيج ويطهى نحو 8 ساعات حتى ينضج اللحم.

8- اخرجي اللحم المشوي من إناء الطهو، واحرصي على وضع الفحم معه بعد اشتعاله، وغطيه وصفي سائل الطهو في إناء كبير، ثم اتركيه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

9- قطعي اللحم المشوي وضعي المرق ساخنا أعلى اللحم.

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طريقة سريعة لتتبيلة اللحم المشوي 

وإليكِ طريقة سريعة لتتبيلة اللحم المشوي في 4 خطوات فقط: 

طرق تحضير تتبيلة اللحوم 

مكونات تتبيلة اللحم المشوي

بصل

طماطم

ثوم

زعتر

ملح

فلفل

قرفة مطحونة

حبهان بودرة

مستكة

زوماري

زيت

مستردة

عسل أبيض

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طريقة تتبيلة اللحم المشوي بخطوات سريعة 

1- اختيار توابل الشوي بعناية، وعدم الاعتماد على مكونين فقط.

2- امزجي جميع المكونات في إناء عميق.

3- تبلي اللحم بالمكونات السابقة، وامزجيهم جيدًا. 

4- ضعيه يوما كاملا في الثلاجة قبل الشواء. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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