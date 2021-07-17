طريقة عمل الممبار.. تخلصي من رائحته بهذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الممبار أكلة شعبية شهيرة، ارتبطت بعيد الأضحى المبارك، بجانب أطباق اللحوم والمحاشي والرقاق، وتفضل العديد من ربات المنازل إعدادها وتقديمها ساخنة كطبق جانبي أساسي، لاسيما في العيد.

وإليكِ طريقة عمل الممبار قبل استقبال عيد الأضحى المبارك، على طريقة «الشيف شربيني».

طريقة عمل الممبار

مكونات الممبار

كيلو ممبار

كيلو أرز منقوع

كيلو بصل مفروم ناعم

كيلو طماطم مفروم ناعم

كوب شبت مفروم ناعم

كوب بقدونس مفروم ناعم

كوب كزبرة خضراء مفروم ناعم

رأس ثوم كامل

فلفل أخضر رومي مفروم

قرن فلفل حار مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة طعام كمون مطحون

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة شطة مجروشة

حبة لومي

عود كرفس

زيت غزير للقلي

طريقة تحضير الممبار

اغسلي الممبار جيدا بالماء وافركيه جيدًا بالدقيق والملح.

انقعي الممبار بالخل لمدة ساعتين تقريباً، حتى يصبح لونه أبيض.

اخلطي جميع المكونات السابقة المستخدمة في الحشو في وعاء وامزجيها جيدًا.

نقص الممبار بطول واحد، ثم نحشو كل قطعة بكمية مناسبة.

في إناء واسع، نغلي الماء على نار عالية، ونضيف لها البصل، والثوم، وعود من الكرفس، وحبة الطماطم، حتى تغلي، ثم نضع حبات الممبار، ونتركها حتى تنضج.

نضغط على حبات الممبار قليلاً حتى نتأكد من نضج الأرز داخلها.

جهزي مصفاه كبيرة وعميقه ليصفى فيها الممبار المسلوق.

سخني الزيت الغزير على النار لتحمير الممبار، حتى يصبح باللون الذهبي.

نقدم الممبار مع تزينه بالخضرة.

طريقة عمل الممبار «ني في ني»

تفضل بعض ربات المنازل تحضيره «ني في ني»، للاستمتاع بكافة عناصره الغذائية.

مكونات الممبار «ني في ني»

ممبار منقوع ونظيف.

كيلو أرز

كيلو بصل مفروم ناعما

كيلو طماطم مكعبات صغيرة

كوب شبت مفروم

كوب بقدونس مفروم

كوب كزبرة خضراء مفرومه

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

فلفل أخضر رومي

فلفل أخضر حار

ملح

فلفل أسود

كمون

شطه

ورق لاورا

حبهان

1/4 كوب زيت

زيت للقلي

طريقة عمل الممبار «ني في ني»:

في وعاء عميق، اخلطي جميع مكونات الحشو جيدا مع الملح والفلفل الأسود والكمون.

احشي الممبار بالخلطه بكمية مناسبة، حتى انتهاء كمية الممبار والخلطة.

اسلقي الممبار في الماء المغلي، مع بصله والثوم والقرفه والكرفس.

اتركي الممبار على النار لمدة خمس دقائق، ثم يضغط عليها برفق للتأكد من نضج الأرز.

جهزي مصفاة كبيرة وعميقه ليصفى فيها الممبار المسلوق.

في مقلاة عميقة بها زيت غزير يقلى الممبار حتى يأخذ اللون الذهبي.

4 خطوات لتنظيف الممبار

وإليكِ عدة خطوات سريعة لتنظيف الممبار من الشوائب والتخلص من رائحته.

1. انقعي الممبار في ماء ساخن وخل لمدة نصف ساعة.

2. اقلبي الممبار على ظهره، وانقعيه مرة أخرى في الماء الساخن والخل.

3. اكحتي ظهر الممبار بظهر السكين جيدا، حتى تزال طبقة الدهن كاملة.

4. انقعي الممبار في ماء وخل لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء، وابدأي طهيها.