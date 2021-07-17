10% من المنهج.. تباين آراء الأمهات بعد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية، اليوم، امتحان مادة الكيمياء، وتباينت آراء أولياء الأمور حول مستوى الامتحان، الذي وصفه البعض بـ«السهل» فيما اشتكى البعض الآخر من صعوبة وتعقيد الامتحان.

جيهان منتصر: الامتحان صعب جدا وتعقيدي

ووصفت جيهان منتصر، ولية أمر طالبة في القسم العلمي، الامتحان بالمعقد، ويحتاج وقتا أطولَ للتفكير، قائلة أثناء حديثها لـ«هُن»: «الامتحان صعب جدا وتعقيدي ومش عارفين ده لمصلحة مين».

مها سليمان: نسبة بسيطة من كتاب المدرسة والباقي تعقيد

وعبرت مها سليمان، ولية أمر، عن استيائها من مستوى الامتحان اليوم، الذي وصفته بـ«الصعب والمعقد» قائلة: «10% من المنهج والباقي كله أفكار واجتهادي».

وفاء طلعت: في مسائل من كتاب المدرسة بالحرف

واختلفت وجهة نظر وفاء طلعت، ولية أمر طالب، مشيرة إلى أن نجلها لم يجد صعوبة في الامتحان: «على الرغم إن ابني مش بيحب الكيمياء ولكن الامتحان بالنسبة له كان سهل وفي مسائل من كتاب المدرسة بالحرف».

طلاب الشعبة العلمية يؤدون امتحان الكيمياء اليوم

وأدى طلاب الشعبة العلمية الثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة الكيمياء، بإجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان الجغرافيا، بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة

وتُعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا بنظام «بابل شيت» حيث تعتمد الأسئلة على الفهم وليس الحفظ، على أن تكون جميع الأسئلة اختيارا من متعدد.

كما تُعقد الامتحانات داخل لجان مراقبة بالكاميرات داخل المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، الذي ينتهى 2 أغسطس.