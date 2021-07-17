خبيرة تجميل تقدم نصائح لأصحاب البشرة الدهنية قبل وضع «المكياج».. اتبعيها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع اقتراب عيد الأضحى يزيد اهتمام الفتيات بزيارة صالونات التجميل، كما أنه يعد من أكثر الأوقات التي تزيد فيها الأفراح وحفلات الزفاف، وتحرص العرائس على الظهور في أجمل إطلالة فهي «ليلة العمر» بالنسبة لها.

هبة مجدي عبدالله، من خبيرات التجميل في مصر والوطن العربي، وضعت بعضًا من الحلول لمعالجة مشكلة أصحاب البشرة الدهنية في عدم ثبات «المكياج» على البشرة لإفرازها الزيوت أثناء وضعه، فذكرت بعضًا من الحلول.

تنظيف البشرة جيدًا

قبل وضع «المكياج» يجب الحرص على تنظيف البشرة جيدًا للتخلص من أي زيوت متراكمة وأي أتربة عالقة فيها، وذلك لتضييق المسام والحد من إفرازتها، وذلك قبل وضع الميكب.

استخدام البرايمر

يجب استخدام البرايمر لأنه يعمل على تثبيت الميكب لفترة طويلة على الوجه لذا يجب استخدامه بعد تنظيف البشرة ويجب استخدام نوع مناسب للبشرة الدهنية.

استخدام كريم الأساس

يجب استخدام كريم أساس من النوع البودر وليس الزيتي لأنه يساعد على امتصاص افرازات البشرة الدهنية وتثبيت «الميكب» لفترة طويلة.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

وعرض موقع «bold sky» عدة نصائح للعناية بالبشرة الدهنية خلال فصل الصيف، تعرفِ عليها:

تطهير الوجه

لابد من تطهير وجهك بشكل يومي، خاصة في الصباح وقبل التعرض للشمس، لذا اختاري منظفا يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك الذي يعمل على تكسير الزيت وإزالته من الجلد.

تنظيف المنطقة T

تعد تلك المنطقة هي أكثر المناطق الزيتية، والتي تحتاج لتنظيفها وتطهيرها بالكحول، غير المُسبب للحساسية، أو حب الشباب.

ترطيب البشرة

عليكي تطبيق مرطب خالي من الزيوت والكريمات الدهنية، يوميًا إلى بشرتك، ليمنحها لمسة ناعمة ورطبة.

استخدام البودرة قبل الفاوندشن

من المتعارف عليه، هو تطبيق مسحوق البودرة عقب وضع الفاونديشن «كريم الأساس» من أجل تثبيته، إلا أن البشرة الدهنية تتطلب وضع البودرة أولًا من أجل تجفيف البشرة وجعها خالية من الزيوت لفترة طويلة.