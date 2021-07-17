للرجال.. كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا: تعرف على التشخيص والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع تقدم العمر، يرتفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، فالرجال الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يمثلون ما يقرب من 60٪ من جميع تشخيصات سرطان البروستاتا، ويعتبر التاريخ العائلي، وتاريخ الإصابة بداء السكري، والطول، والوزن، والسمنة، وعادات التدخين، والنشاط البدني، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ، عوامل خطر للإصابة.

إليك كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا، والتشخيص والعلاج، وفقا لما ذكره الدكتور (البروفيسور) موهانتي، استشاري الأورام والجهاز التناسلي، بمستشفى ديوس بالهند، لموقع timesofindia.

التشخيص والأعراض

يظهر سرطان البروستاتا في البداية على شكل أعراض المسالك البولية السفلية (LUTS) ، مثل تضخم البروستاتا الحميد (BEP) ولكن عندما ينتشر فإنه قد يظهر مع آلام الظهر وكسر العظام وانسداد المسالك البولية وآلام المستقيم والفشل الكلوي المزمن.

قد يكون منع الإصابة بسرطان البروستاتا أمرًا صعبًا إذا كانت لديك عوامل الخطر هذه، ولكن الفحص المبكر وغالبًا ما يساعد في التأكد من أنه إذا أصبت بالسرطان، فسيتم تشخيصه وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

ومع ذلك، من خلال تحسين نظامك الغذائي وإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام والإقلاع عن التدخين والشرب وما إلى ذلك، فقد ثبت أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتطوره، مما يسمح للرجال المصابين بسرطان البروستاتا أن يعيشوا حياة أطول وأكثر صحة.

قد تكون هناك خيارات أخرى للحد من المخاطر، مثل الأدوية، لأولئك الذين لديهم مخاطر عالية جدًا للإصابة بسرطان البروستاتا، وبهذا المعنى، يُنصح باستشارة الطبيب لمعالجته في أسرع وقت ممكن لتجنب أي مشكلة صحية خطيرة أخرى.

بمجرد استشارة الطبيب بشأن مشكلة البروستاتا لديك، يجب إجراء العديد من التحقيقات والاختبارات للتعرف على المشكلة حتى يمكن بدء العلاج المناسب، يشمل تشخيص سرطان البروستاتا الفحص المباشر قبل المستقيم (DRE) ، والمؤشرات الحيوية مثل PSA (مستضد البروستاتا النوعي) ، ومستضد الغشاء الخاص بالبروستات (PSMA) ، و PCA3 ، و AMACR ، ودراسة جينوم الخلايا التائية المتداولة ، إلخ ، و MP-MRI (التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد العوامل) ) ، PSMA-PET CT لكامل الجسم و TRUS (الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم) للبروستاتا مع الخزعة التي تؤكد التشخيص والتدريج السريري والدرجات، يستخدم طبيبك المعلومات من هذه الاختبارات لتعيين مرحلة السرطان ووصف الدواء وفقًا لذلك.

العلاج

يشمل علاج سرطان البروستاتا ما يلي:

محصور بالأعضاء (المرحلة 1): العلاج المختار هو استئصال البروستاتا الجذري، إما بالمنظار المفتوح أو بالمنظار، المضاعفات الرئيسية هي الضعف الجنسي وسلس البول، تشمل الخيارات الأخرى العلاج الإشعاعي ، مثل IMRT و IGRT والمعالجة الكثبية والعلاج الإشعاعي بالبروتون.

العلاج البؤري مثل العلاج بالتبريد، والعلاج بالليزر، والعلاج الضوئي الديناميكي للأوعية الدموية (VTPD)

(المرحلة الثانية): قد يكون العلاج:

استئصال البروستاتا

العلاج بالهرمونات

العلاج الإشعاعي بالبروتون

العلاج المناعي

العلاج الكيميائي

في العلاج الهرموني:

استئصال الأوركيد الثنائي

يمكن إعطاء العلاج الهرموني كعلاج وحيد أو بالاشتراك مع العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي: Docetaxel أو Cabazitaxel mitoxantrone

ثالثا. العلاج المناعي: ويشمل: Sipuleucel T و Prostvac-VF

(المرحلة 3): يشمل العلاج: العلاج الإشعاعي الملطف كعلاج وحيد أو مع العلاج الكيميائي، العلاج الموجه بالنظائر المشعة.

علاج العظام: في علاج العظام أدوية ورم خبيث العظام مثل:

البايفوسفونيت

تستخدم مثبطات RANK Ligand مثل Denosumab والنظائر المشعة - الراديوم 223.

الوقاية الكيميائية من سرطان البروستاتا:

بسبب انتشاره، والوفيات المرتبطة بالأمراض، يعد سرطان البروستاتا هدفًا مناسبًا للوقاية الكيميائية الأولية.

تظهر تجارب PCPT و REDUCE أن العامل الدوائي الفموي غير السام نسبيًا يمكن أن يمنع هذا السرطان (مثبطات اختزال 5alpha).

بعض الأشياء خارجة عن إرادتنا، لكن يمكننا التحكم في العوامل التي تقلل من مخاطرنا ومنح أجسامنا أفضل الأدوات لمكافحة المرض.