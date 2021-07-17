إطلالات اليوم: رانيا يوسف جريئة.. ورضوي الشربيني أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_رضوى الشربيني:

طلت الإعلامية رضوى الشربيني بجامبسوت باللوني الأبيض والأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي تيشرت باللون الأبيض مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_عائشة بن أحمد:

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد بفستان طويل متعدد الالوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_حنان مطاوع:

تألقت الفنانة حنان مطاوع باللون السيمون، مزود بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البينك، وكاب باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

كما ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستان باللوني الأزرق والأصفر، كت بدون أكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأصفر وقبعة باللون الأزرق.