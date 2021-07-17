منها اللون.. 9 نصائح عند شراء لحوم عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب حلول عيد الأضحي تستعد الأسر المصرية وربات البيوت لشراء لحوم الأضحية، التي تعتبر واحدة من التقاليد الأساسية في البيوت المصرية، إذ يحرص المصريون على تناول اللحوم والفتة أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

هناك مجموعة من القواعد والأسس التي لا يعرفها الكثيرون عند شراء لحوم العيد، نستعرضها لكم فيما يلي.

1-لون اللحم من أهم أسس جودته، إذ يجب أن يكون لونه وردى.

2- عند شراء اللحم البقري يجب أن يكون لون اللحم أحمر قاتمًا ذا رائحة طازجة.

3-يجب أن تكون اللحوم معروضة داخل ثلاجة وغير مكشوفة أو معرضة للهواء.

4-نسيج اللحم يكون صلب ولون الدهون مائلة إلى الأصفر.

5-يجب أن تكون خيوط قطعة اللحم متماسكة وألا يبتل الأصبع عند لمسها إلا قليلًا.

6-يجب ألا يكون بين اللحم والدهن، غضاريف لأن ذلك دليلًا على كبر عمر الحيوان.

7-يجب أن تكون اللحوم خالية من البقع الزرقاء في مناطق التقاء العظام.

8-يعد اللحم البتلو أفضل أنواع اللحوم، لأنه الأسهل هضمًا، ويحتوي على نسبة قليلة من الدهون والكوليسترول.

9-يفضل شراء لحم الرقبة "الدوش" لعمل فتة العيد.