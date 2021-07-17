فساتين ناعمة من وحي بريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 07:48 مساءً - استطاعت بريانكا شوبرا منذ دخولها عالم الأضواء أن تسجّل إطلالات مميّزة ولافتة جعلتها تنافس ألمع نجمات هوليوود. فهي من النجمات اللواتي يدركن تماماً ما يليق بهن، فتختار أزياء تناسب قوامها وتغني إطلالتها بإكسسوارات أنيقة ومميّزة.

وفي جولة قمنا بها على انستغرام النجمة، لفتتنا مجموعة من فساتين ناعمة اختارتها في مختلف المناسبات.



فستان ماكسي أصفر

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



في إحدى المناسبات الخاصة، ارتدت بريانكا فستاناً باللون الأصفر الفاقع وبقصّة الماكسي الطويلة. يتميّز الفستان بقماشه الصيفي الناعم والشراشيب النافرة منه بالإضافة إلى طبقات الكشكش التي زادت من حيويّته. وهو من التصاميم التي يمكنك أن تتألقي بها خلال فصل الصيف في مختلف مشاويرك النهارية وحتى خلال ذهابك إلى الشاطئ.

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فستان باللون الزهري

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



خلال تصويرها إحدى الحملات الدعائية أطلت بريانكا بفستان باللون الزهري الناعم تميّز بأكمامه المنتفخة والمزمومة. بالإضافة إلى خصره المزموم الذي جعله يبدو أشبه بفساتين الأطفال. بإمكانك أن تختاري فستاناً بهذا التصميم وأن تنتعلي معه حذاء بكعب القطّة لمزيد من الأنوثة والنعومة.

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فستان أبيض

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



بتصميم عملي وعصري، ارتدت بريانكا هذا الفستان الأبيض ذا الياقة العالية والذي يتميّز بخصره المزموم وشقّه الجانبي. ولتزيد من جاذبية إطلالتها نسّقت معه حذاء شفافاً وحقيبة Cross Bag بلون الهافان. هذا الفستان مناسب لمشاوير النهار والنزهات مع الأصدقاء.

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فستان مورّد

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



واكبت بريانكا في هذه الإطلالة صيحات موضة الصيف التي لا تخلو من طبعات الورود المنعشة. وقد اختارت فستاناً قصيراًمطبعاً مزيّنا بطبقات من الكشكش وبأكمام طويلة، نسّقت معه صندلاً بكعب متوسّط بلون الهافان. بإمكانك أن تتألقي بصيحة طبعات الورود في مختلف مناسباتك هذا الصيف لتكوني مواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية.

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فستان مطبّع

الصورة من حساب النجمة على انستغرام



هي من أكثر الإطلالات اللافتة لبريانكا حيث تألقت بفستان مطبّع بألوان مشرقة، وبطول متوسّط اضافت إليه لمسة فاخرة من خلال حزام الخصر من ديور Dior. هو تصميم فاخر وأنيق، يليق بمناسباتك الرسمية ودعوات العشاء التي تصلك هذا الصيف.

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