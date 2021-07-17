كيف تخفي الشعر الأبيض في «لوك العيد» بـ10 جنيهات فقط؟.. «وصفات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وفي تلك الأيام تحرص كثير من الفتيات والزوجات على الذهاب لصالون التجميل لتغيير لون الشعر، باستخدام الصبغات المختلفة، وفي أحيانٍ لا يجدن الوقت للذهاب لصالون التجميل، كما أن هناك عدد من الظروف الأخرى التي قد تمنع الفتاة من الذهاب إل صالونات التجميل لعمل «نيولوك العيد».

ونرصد من خلال هذا التقرير عددا من الوصفات الطبيعية والبسيطة، التي يمكن الاستعانة بها لصبغ الشعر، التي لا تتعدى تكلفتها 10 جنيهات، وخصوصا للنساء من ذات الشعر الأبيض، وفق خبيرة التجمل، رضوى الشربيني، خلال برنامجها «هي وبس»، المذاع عبر قناة cbc سفرة، كالتالي:

وصفات بسيطة لصبغ الشعر الأبيض بـ10 جنيهات

وصفة بذر الكتان

- الاستعانة بكمية مناسبة من بذور الكتان، التي يمكن شراؤها من محال العطارة.

- يتم إضافة كمية مناسبة من المياه، التي تكون في كثير من الأحيان 4 أضعاف كمية بذر الكتان.

- يتم تقليب الخليط جيدا ثم وضعه في إناء.

- يتم وضعه على النار حتى يغلي الخليط.

- يترك الخليط حتى يبرد لمدة 5 دقائق، حتى يصبح سمكه مناسب.

وصفة البن

- يتم الاستعانة بمعلقة بن كبيرة ووضعها في إناء.

- يتم إضافة معلقة من حمام الكريم عليها.

- يتم إضافة 3 ملاعق من البن المغلي للخليط.

الحناء الطبيعية

- يتم شراء الحناء الطبيعية من محال العطارة على حسب الكمية التي يحتاج لها الشعر، التي في الغالب لن تتخطَ 10 جنيهات.

- يتم وضع كمية مناسبة من الحناء الطبيعية في إناء.

- ثم بعد ذلك يتم وضع كمية مناسبة من الماء عليها.

- قومي بتقليب الخليط بشكل جيد حتى يكون قوامها متماسك.