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فستان روبي في حفل الساحل الشمالي يثير الجدل: «اشمعنى الهوت شورت اتمنع؟»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روبي

لا يزال حفل المطربة روبي بالساحل الشمالي، الذي أُقيم أمس الجمعة، يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد إثارته الجدل بسبب شروط المنظمين للحفل، أثارت المطربة الرأي العام مجددا بارتدائها فستانا قصيرا جدا وضيقا، وصفه البعض بالجرئ.  

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من الحفل الأخير الذي أحيته الفنانة روبي بأحد النوادي الليلية بالساحل الشمالي، وأثاروا موجة من السخرية بسبب فستانها معتبرين أنه «جرئ» رغم منع منظمي الحفل الجمهور من ارتداء «الهوت شورت».

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وعبر عدد من المتابعين عن غضبهم من ظهور الفنانة روبي، خلال الحفل، وهي ترتدي فستانا جريئا باللون الأبيض، وكتبوا تعليقات على الصور المتداولة منها «طب دخلوها إزاي وهي لابسه هوت شورت».. «هي تتشرط آه لكن محدش يتشرط عليها، ومعروفة روبي بلبسها اصلا».. «علشان دي روبي هوبا والهوبا تعمل اللي يعجبها». 

حفل روبي بالساحل الشمالي.. إطلالات روبي بـ «الهوت شورت» قبل منع ارتداءه بحفلها

وسيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل الواسعة، بالتزامن مع طرح تذاكر حفل روبي بالساحل الشمالي، والإعلان عن شروط الدخول، وذلك بعدما وضع منظمو الحفل شروطا خاصة للحضور، وعقب نشر تلك الشروط، تداولها رواد «السوشيال ميديا» بشكل واسع، حتى أصبحت حديث الشارع المصري، كما تصدر الحفل اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل ومحرك البحث «جوجل»، لمعرفة شروط الحفل تلك، التي أثارت الجدل.

ووضع منظمو حفل الفنانة روبي بالساحل الشمالي، مجموعة من الشروط لحضوره من ضمنها ألا يقل سن الحضور عن 25 عاما ويكون الدخول للكابلز وخضوع جميع الحجوزات لاختيار الباب، ولا يسمح باستخدام العنف، وارتداء ملابس بيضاء، كما منعت إدارة الحفل ارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس ، ويسمح بارتداء التربون، وتفتح الأبواب في العاشرة مساء».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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