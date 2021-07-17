«قبل الانزلاق الغضروفي».. عمرو سلامة يحتفل مع زوجته بشهر العسل: شالها على كتفه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المخرج عمرو سلامة، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث صورة له مع زوجته، مهندسة الديكور السينمائية، مروة البرماوي، أثناء قضائهما شهر العسل.

وظهر المخرج عمرو سلامة، وهو يحمل زوجته فوق كتفيه، معلقًا على الصورة «صورة ما قبل الانزلاق الغضروفي»، وتفاعل معه متابعيه في التعليقات على الصورة، وكان من أبرز المعلقين على الصورة الفنانة دنيا سمير غانم التي هنأته بالفرح معتذرة عن حضورها: «ألف مبروك.. كان نفسي أبقى موجودة معاكوا في الفرح لكن غصب عني إن شاء الله نتقابل على خير وربنا يسعدكم يا رب»، ورد عليها المخرج قائلًا: «شكرًا يا دنيا وكل دعواتي لأستاذة دلال حبيبتنا كلنا».

ومن ضمن التعليقات أيضًا «ألف سلامة عليك يا حبيبي وبلاش تهور.. ربنا يسعدكم يارب.. ربنا يحفظكم من شر العين.. حرام عليك دي وزنها أقل من 20 كيلو أكيد».

زفاف عمرو سلامة

واحتفل المخرج عمرو سلامة، بحفل زفافه على مهندسة الديكور السينمائية، مروة البرماوي، الشهيرة بـ«موكا»، في حفل كبير على أحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام والمجتمع، من بينهم نيللي كريم، وجورجينا طواف، وشيكو، وهشام ماجد، وهدى المفتي، والمخرج بيتر ميمي، ويارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب، وغيرهم.

إطلالة العروس

وخلال الحفل، أطلت العروس، بفستان زفاف أبيض قصير فوق الركبة، وتعلوه بطانة شفافة، حيث رقص العروسان على العديد من الأغنيات الشهيرة العربية والأجنبية، والمهرجانات الشعبية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل «ما وراء الطبيعة» الذي عرضته شبكة «نت فليكس» وحقق نجاحا كبيرا، وكان من بطولة أحمد أمين ورزان جمال.