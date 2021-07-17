قبل مباراة الأهلي.. 5 صور تبرز علاقة موسيماني بأسرته: رحلة من الدعم المستمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد أسرة الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لتشجيع المارد الأحمر أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في مباراة حاسمة ومهمة، ينتظرها الليلة، الملايين من عاشقي كرة القدم في القارة السوداء، وذلك على حصد كأس التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

دعم مستمر

وبشكل مستمر، تحرص زوجة بيتسو موسيماني ومديرة أعماله، «ميورا»، في الوقت ذاته وأبنائهما الثلاثة، على دعمه بصورة كبيرة، وتشجيعه سواء داخل أو خارج المدرجات، على التألق وحصد البطولات دائما، وهو ما يستعدون له خلال الليلة الحاسمة.

ونشرت مؤخرا، وقبيل انطلاق المباراة بساعات، زوجة الجنوب إفريقي، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي ظهرت خلالها مرتدية الزي الرسمي للنادي الأهلي، وقبعة حمراء على الطراز الجنوب الإفريقي، وعلقت عليها قائلة: «كل التوفيق لفريق الأهلي».

وخلال مايو الماضي، نشر المدير الفني للنادي الأهلي، صورة لزوجته وأولاده الثلاثة، أثناء ارتدائهم الفانلة الحمراء والرسمية للفريق، وأرفق عليها تعليقا بالإنجليزية: «عائلتي الجميلة دائما تدعمني، أنا ممنون لكم».

علاقة موسيماني وزوجته

وعلى جانب آخر، وخاصة على صفحات التواصل الاجتماعي، عادة ما يحرص المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة متابعيه للحظاته السعيدة التي تجمعه بزوجته ونصفه الحلو، وتوثيقها بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حب وإشادة

في سبتمبر من العام الماضي، نشر بيتسو موسيماني، صورة جمعته بزوجته وأولاده، وعلق عليها: «The Mosimane’s».

وفي الشهر ذاته، نشر الجنوب الإفريقي صورة لزوجته، وأرفق عليها تعليقًا: «ميس موسيماني».

فيما نشر أيضًا المدرب الجنوب إفريقي صورة سيلفي، أثناء تواجده برفقة زوجته بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

دعم ومساندة

وفي موقف آخر، عبر المدرب الفني عن حبه لزوجته، إذ قام بنشر صورة أخرى لها بمفردها، ووصفها خلالها بـ «ركيزة القوة».

وفي أكتوبر من العام الماضي، وبعد تعاقده مع إدارة النادي الأهلي، وجه بيتسو موسيماني الشكر الخاص لزوجته ومديرة أعماله، على تلك الصفقة، حيث نشر صورة جمعتهما، وعلق عليها: «شكرًا لكِ مديرة أعمالي، لقد أبرمت أكبر صفقة مع نادي القرن».