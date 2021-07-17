أسعار وعروض الفنادق لقضاء إجازة العيد في الإسكندرية ومرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل الكثير منا الذهاب إلى المناطق الساحلية والمطلة على البحر لقضاء إجازة عيد الأضحى، والاستمتاع بالأجواء المنعشة والمناظر الخلابة.

مع اقتراب عيد الأضحى والإجازة التي حددتها الحكومة لمدة أسبوع يبدأ من اليوم السبت 17 يوليو حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو، يتجه البعض إلى الإسكندرية ومرسي مطروح للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 في هذا التقرير أسعار وعروض الفنادق لقضاء إجازة عيد الأضحى في الإسكندرية ومرسي مطروح، وفقا لموقع booking.

الإسكندرية

فندق Sea Star

يقع Sea Star على بعد 2.6 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 5 كم من حديقة حيوان الإسكندرية، ويوفر غرف مع تكييف وحمام خاص في الإسكندرية.

تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا، يحتوي الفندق على غرف عائلية.

تحتوي الوحدات في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون مع قنوات فضائية، توفر الغرف للضيوف ثلاجة.

يقدم Sea Star وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال.

تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 1.2 كم من مكان الإقامة، في حين يقع استاد الإسكندرية على بعد 1.6 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـ Sea Star حيث يقع على بعد 37 كم منه.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع من السبت 17 يوليو للسبت 24 يوليو تكلفك 1979 جنيها للفرد، 1 سرير فردي، وخدمة واي فاي مجانا.

فندق ترانزيت الإسكندرية

يقع هذا الفندق في الإسكندرية، وعلى بُعد 300 متر فقط من محطة قطار الرمل و10 دقائق سيراً على الأقدام من مكتبة الإسكندرية، فيما تتوفر خدمة الواي فاي مجاناً.

تم تزيين الغرف المؤثثة ببساطة في فندق ترانزيت الإسكندرية بألوان باعثة على الدفء، وتضم تلفزيوناً مع قنوات فضائية وميني بار وحمّاماً خاصاً، كما توفر بعض الغرف تكييف هواء، في حين يحتوي البعض الآخر على مروحة.

يقدم فندق ترانزيت الإسكندرية مجموعة من الأطباق الكونتيننتال لتناول الإفطار كل صباح.

يوفر هذا الفندق خدمة نقل المطار إلى مطار الإسكندرية الدولي الذي يقع على بُعد 5 كم، ويُمكن حجز خدمة استئجار السيارات في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة، كما تتوفر خدمات غسيل الملابس وتخزين الأمتعة.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع من السبت 17 يوليو للسبت 24 يوليو تكلفك 2089 جنيها للفرد.

فندق Alexander The Great Hotel

يقع فندق الاسكندر الاكبر في وسط مدينة الاسكندرية ويوفر غرف مكيفة مع شرفات وخدمة الواي فاي مجاناً، ويوفر الفندق إطلالة على كنيسة الأسقفية ويتميز بمكتب للجولات السياحية ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة.

يضم هذا الفندق غرف واسعة تحتوي على تلفزيون مع قنوات فضائية وهاتف ويبعد مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة من مكتبة الاسكندرية، كما تحتوي جميع الغرف على ميني بار وحمام خاص مزود بدش.

يمكن للضيوف بدء يومهم بتناول بوفيه الإفطار في منطقة تناول الطعام أو في غرفهم الخاصة، ويقدم مطعم الفندق الذي يشمل على قائمة مأكولات الأطباق المحلية كما تتوفر أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم في المنطقة المجاورة.

يقع فندق الإسكندر الأكبر على بعد 5 دقائق من ممشى الكورنيش ذو الواجهة البحرية في الاسكندرية، ويبعد مطار الاسكندرية الدولي مسافة 5 كم كما تتوفر أيضًا خدمة استئجار السيارات.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع من السبت 17 يوليو للسبت 24 يوليو تكلفك 5968 جنيها للفرد.

مرسى مطروح

فندق أدرياتيكا

يقع Adriatica Hotel Marsa Matrouh في مرسى مطروح ويضم مطعمًا، كما تتوفر خدمة الواي فاي مجانًا في المناطق العامة.

ستوفر لك كل غرفة تلفزيون بقنوات فضائية وشرفة تطل على البحر والمدينة. ويشتمل الحمام الخاص على دش، فضلًا عن حوض استحمام.

سوف تجد في Adriatica Hotel Marsa Matrouh مكتب استقبال على مدار 24 ساعة وسوق صغير، وتشمل المرافق الأخرى المقدمة في الفندق صالة ومحلات تجارية. كما يوفر مكان الإقامة موقف سيارات مجاني في الموقع.

يوفر Adriatica Hotel Marsa Matrouh شرفات تطل على البحر والمدينة، وسعر الإقامة في الغرفة الديلوكس لمدة 7 أيام ستكلفك 4823 جنيها.

فندق Mawada Resort

يقع Mawada Resort في مرسى مطروح على بعد 24 كم من شاطئ كليوباترا، ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس، يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وتحويل العملات للضيوف.

تم تجهيز غرف الضيوف بتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وثلاجة وغلاية وبيديه ولوازم استحمام مجانية ومكتب، تحتوي جميع الغرف في الفندق على خزانة ملابس وحمام خاص.

يقدم منتجع Mawada بوفيه إفطار أو قائمة مأكولات انتقائية.

يمكن للضيوف لعب تنس الطاولة في مكان الإقامة، وتتوفر خدمة استئجار الدراجات والسيارات.

يضم مكان الإقامة صالون لتصفيف الشعر ومركز لرجال الأعمال.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع من السبت 17 يوليو للسبت 24 يوليو تكلفك 7332 جنيها للفرد.

فندق Negresco Hotel

يقع Negresco Hotel في مرسى مطروح على بعد 18 كم من شاطئ كليوباترا ويتميز بصالة مشتركة، تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعمًا ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي مجانًا، يحتوي الفندق على غرف عائلية.

يمكن لضيوف الفندق الاستمتاع ببوفيه إفطار أو إفطار انتقائي.

يمكن للضيوف في Negresco Hotel الاستمتاع بالأنشطة في مرسى مطروح، مثل صيد الأسماك.

تكلفة البقاء لمدة أسبوع من السبت 17 يوليو للسبت 24 يوليو تكلفك 12972 جنيها للفرد.