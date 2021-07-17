5 أطعمة تقلل من خطر دخولك المستشفى بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد إيجاد طرق لحماية نفسك من فيروس كورونا المستجد مهمة بالغة الأهمية، مع استمرار الإصابات والوفيات حول العالم، وظهور سلالات جديدة لكوفيد-19.

الآن، توصل بحث جديد إلى أن نظامًا غذائيًا معينًا يوفر الحماية من فيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

لحسن الحظ، ثبت أن بعض الأطعمة تعزز مناعة الجسم ضد كوفيد-19، حيث حددت باحثة التغذية وأخصائية التغذية المسجلة إميلي ليمينج من كينجز كوليدج لندن، الأطعمة الرئيسية التي يجب تناولها، والتي تقلل من خطر دخولك المستشفى بسبب كوفيد-19.

شاركت "ليمينج" في بحث حديث، وجد أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة وغنيًا بالنباتات أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد أو حتى دخول المستشفى، كما أوضحت، يمكن لنظام غذائي نباتي عالي الجودة أن يوفر الحماية من كورونا.

وقالت "ليمينج" إن النظام الغذائي هذا يشمل "تناول الأطعمة النباتية الكاملة الصحية- مثل الفواكه والخضروات والبقوليات (الفاصوليا والبقول) والبذور والحبوب الكاملة".

وتابعت: "يشمل ذلك أيضًا تناول الأسماك الزيتية وتقليل الأطعمة المصنعة بدرجة عالية".

وتستند النصائح الغذائية إلى النتائج التي تشير إلى أن اعتماد هذا النظام الغذائي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ كورونا.

مرة أخرى في خريف عام 2020 ، طلب الفريق الذي يقف وراء تطبيق ZOE COVID Study ، الذي يسجل الرؤى من ملايين المساهمين، من المستخدمين ملء استبيان مفصل للنظام الغذائي حول الطعام الذي كانوا يأكلونه قبل الجائحة وأثناءها.

جنبًا إلى جنب مع الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد وكينجز كوليدج لندن، حلل الفريق جميع بيانات النظام الغذائي ورسم خرائط لها مقابل أعراض كوفيد والاختبارات الإيجابية التي تم الإبلاغ عنها في التطبيق.

واكتشفوا أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة وغنيًا بالنباتات أقل عرضة للإصابة بـ كوفيد أو دخول المستشفى بسبب الفيروس.

وأشار الباحثون إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أن النظام الغذائي يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض".

بدلاً من النظر إلى أطعمة أو مغذيات معينة، تم تصميم المسح الذي تم إصداره من خلال التطبيق للنظر في الأنماط الغذائية الأوسع التي تعكس بشكل أكبر كيف نأكل بالفعل.

تم تجميع إجابات كل شخص للحصول على "نقاط جودة النظام الغذائي" التي تعكس القيمة الغذائية الإجمالية لنظامهم الغذائي النموذجي.

بشكل عام، تحتوي الأنظمة الغذائية ذات الجودة العالية على كمية أكبر من الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وكذلك الأسماك الزيتية، وعدد أقل من الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة.

علاوة على ذلك، أظهر الفريق مؤخرًا أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا عالي الجودة يتمتعون أيضًا بمجموعة أكثر صحة وتنوعًا من الميكروبات في أحشائهم.

وذكروا أن "تناول هذا النوع من النظام الغذائي" الصديق للأمعاء "مرتبط بمجموعة واسعة من النتائج الصحية الأفضل، بما في ذلك تقليل الالتهابات ودهون الجسم وتحسين مستويات الدهون والسكر في الدم.

بشكل حاسم، كانت العلاقة بين جودة النظام الغذائي وخطر الإصابة بكوفيد لا تزال قائمة بعد حساب العمر ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والعرق والتدخين والنشاط البدني والظروف الصحية الأساسية، فضلاً عن عادات ارتداء الأقنعة والكثافة السكانية.

علاوة على ذلك، أظهرت دراسة حديثة أصغر أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا (نباتي في الغالب ولكن يشمل الأسماك والمأكولات البحرية) هم أقل عرضة للإصابة بمرض شديد من كورونا.

لكن الدراسة الأحدث كانت الأولى التي أظهرت أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة يقلل في الواقع من فرص الإصابة بالمرض في المقام الأول، أو حتى دخول المستشفى.

لا يزال من غير المعروف بالضبط كيف يساعد النظام الغذائي في الحد من مخاطر كورونا، لكن الرئيس المشارك للدراسة، الأستاذ أندرو تشان من مستشفى ماساتشوستس العام، والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، اشتبه في أن الالتهاب قد يلعب دورًا.

وقال تشان: "جودة النظام الغذائي هي عامل خطر ثابت للعديد من الحالات التي من المعروف أن لها أساس التهابي، توضح دراستنا أن هذا قد ينطبق أيضًا على كورونا، وهو فيروس معروف بإثارة استجابة التهابية شديدة".