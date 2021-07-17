فوائد زيت بذور العنب مذهلة لجميع أنواع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 04:33 مساءً - في الوقت الحاضر، هناك الكثير من خيارات زيوت تجميل وتحسين البشرة المتاحة في السوق، بحيث يصعب اختيار واحد فقط من بينها. إلا أن زيت بذور العنب يشكل أحد أفضل الزيوت الطبيعية المفيدة لجميع أنواع البشرة من دون استثناء، وبالتالي بالإمكان تطبيقه على البشرة من دون قلق، فهو يحتوي على مجموعة مكونات تمتلك القدرة على معالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها البشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد زيت بذور العنب للبشرة وكيفية استخدامه للحصول على النتائج المرجوة.

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فوائد زيت بذور العنب لجميع أنواع البشرة

زيت بذور العنب للتخلص من حب الشباب

زيت بذور العنب لعلاج حب الشباب



يحتوي زيت بذور العنب على حمض اللينوليك، وهو أحد أحماض الأوميغا 6 الدهنية، التي تساعد في التخلص من حب الشباب عن طريق تقليل انسداد المسام. وبما أن البشرة المعرضة لحب الشباب تعاني غالباً من النقص في حمض اللينوليك، فإن تدليك البشرة بزيت بذور العنب بشكل منتظم، يعد حلاً طبيعياً مثالياً لهذه المشكلة.



زيت بذور العنب لتقليل الندبات والتصبغات

يعمل الفيتامين E وحمض اللينوليك الموجودان في زيت بذور العنب، على التخفيف من الندبات الناتجة من البثور وحب الشباب والبقع الداكنة التي تسببها أشعة الشمس. كما يسرع عملية شفاء الجروح التي تتعرض لها البشرة.



زيت بذور العنب للحماية من الجذور الحرة

زيت بذور العنب غني أيضاً بالعديد من المركبات الأخرى مثل الكاروتين والفيتامينات C وD وe والبوليفينول، وهذه المركبات كافة تتمتع بقدرات قوية مضادة للأكسدة، التي تمنع البشرة من امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة والعوامل البيئية الضارة الأخرى.

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زيت بذور العنب لترطيب البشرة

ترطيب البشرة

نظراً الى غناه بالفيتامين E، فإن زيت بذور العنب مفيد جداً في حبس الرطوبة في الجلد، مما ينعم ويرطب الطبقة الخارجية للبشرة. كما تعمل الأحماض الدهنية الموجودة فيه على تقوية حاجز الجلد، لتبقى بشرتك ناعمة كالحرير.



زيت بذور العنب لتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة

يحتوي زيت بذور العنب على مادة البوليفينول التي تعد فعالة جداً في منع الشيخوخة المبكرة للبشرة والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما يجعل البشرة مشدودة بسبب الخصائص القابضة الموجودة فيه.

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