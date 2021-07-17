ماسك لتكثيف وتطويل الشعر بمكونين فقط

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 17 يوليو 2021 04:33 مساءً - ترغب جميع النساء من دون استثناء في الحصول على شعر طويل وكثيف بشكل طبيعي، لكن للأسف ليس بالإمكان دائماً تحقيق هذه الغاية. فإذا كنت قد سئمت من استخدام منتجات العناية بالشعر التي تعد بمنحك شعراً طويلاً وكثيفاً، لكن من دون أن تلمسي أي نتائج، نرصد لك في هذا المقال، أفضل ماسك لتطويل الشعر وتكثيفه، محضّر منزلياً باستخدام زيت الخروع وبذور الكتان.

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مكوناته وطريق تحضيره

ماسك طبيعي لتطويل وتكثيف الشعر



لتحضير ماسك الشعر الطبيعي هذا، أنت تحتاجين الى ملعقة كبيرة من كل من بذور الحلبة وزيت الخروع، لكن بإمكانك زيادة الكمية لتكون كافية لطول وحجم شعرك. وفي وعاء على النار، ضعي القليل من الماء وأضيفي إليه بذور الكتان، وحين يصبح الماء بقوام يشبه الهلام، انزعي المزيج عن النار وصفيه واحتفظي بالنقيع جانباً. أضيفي الى النقيع زيت الخروع واخلطي المكونات جيداً الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، باستخدام أطراف الأصابع، واتركيه لمدة نصف ساعة. أتبعيه بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.



فوائد بذور الكتان للشعر

بذور الكتان

يعتبر زيت بذور الكتان مصدراً ممتازاً للفيتامينات المفيدة للشعر، في مقدمها الفيتامين E الذي يحارب الجذور الحرة على فروة الرأس ويعزز من نمو الشعر، والفيتامين B الذي يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتسريع عملية نمو الشعر. كما يحتوي على عناصر غذائية عديدة تجعل الشعر ناعماً ولامعاً ومفعماً بالحيوية، وعلى أحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تكافح ظهور قشرة الرأس وتوفر لبصيلات الشعر بيئة صحية لتنمو بشكل أسرع.

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فوائد زيت الخروع للشعر

زيت الخروع

تشير دراسات كثيرة الى أن زيت الخروع مفيد جداً للشعر، نظراً الى غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتينات والأحماض الدهنية التي تساعد في مد فروة الرأس بالتغذية الكاملة، وبالتالي تسريع عملية نمو الشعر وجعله أكثر كثافة. كذلك، يساعد في حبس الرطوبة داخل خصلات الشعر، مما يكافح جفاف الشعر والخصلات الهشة والمتطايرة.

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نصائح مفيدة

التأكد من نظافة الشعر قبل استخدام الماسك

تأكدي من نظافة شعرك قبل تطبيق ماسك بذور الكتان وزيت الخروع. واستخدميه بانتظام للحصول على النتائج المرجوة. ولتعزيز فوائده، اتبعي نظاماً غذائياً صحياً، فهذا يساعد في جعل شعرك ينمو بشكل أسرع ويصبح أكثر حجماً وكثافة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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