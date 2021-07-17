الامارات | مصر: البحث عن زوج طعن زوجته في رقبتها وهرب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: البحث عن زوج طعن زوجته في رقبتها وهرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب مصري على طعن زوجته بسكين في رقبتها وإصابتها بجرح نافذ إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل بمنطقة الجمهورية قسم ثان المحلة، وتم نقل المصابة لإحدى المستشفيات لعمل الاسعافات اللازمة، وتم تحويلها لطوارئ جامعة طنطا.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارا، بوصول سيدة تدعى "س.ص" 32 سنة لإحدى المستشفيات بمنطقة منشية البكري مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الناحيه اليسري، وحدوث نزيف دموي.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية داخل الشقة، أدت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة كانت بحوزته وطعنها في رقبتها وقام المتهم بنقلها للمستشفى وفر هارباً.

ويجري رجال المباحث عمليات بحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news