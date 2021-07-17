الآية اتقلبت.. هجوم مي حلمي على تامر شلتوت يثير دفاع متابعيه: «عايزه تشهر نفسها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثيرت من الأمس، حول الصورة التي نشرها الفنان تامر شلتوت برفقة الإعلامية مي حلمي، وأرفق معها «إيموشن» قلب، إذ زعم من خلالها المتابعون أن «تامر» هو العريس المنتظر الذي تحدثت عنه الإعلامية مي حلمي، ولم تكشف عن هويته بعد.

وعقب تداول الصورة باعتبارهما بمثابة إعلان عن ارتباطهما العاطفي، جاء الرد سريعًا من الطرفين، إذ حذف الفنان تامر شلتوت، الصورة ونشر توضيح بأن الأمر لم يتعدى عن كونه اللقاء كان صدفة جمعت بينهما فقط، لكن الإعلامية مي حلمي لم تتوقف عند ذلك.

مي حلمي تهاجم تامر شلتوت

وهاجمت الإعلامية مي حلمي، الفنان تامر شلتوت، بسبب نشره للصورة دون توضيح من البداية، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة على الأمر: «كل واحد عاوز يركب التريند وما بيخدش باله من أذيته لغيره.. بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا لما شوفتني في الطيارة بالصدفة، وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور وما فيش إحساس بالغير».

وتابعت مي حلمي في هجومها: «ليه؟ إيه الإفادة؟ كان ممكن زي ما وضحت للناس بعدها بست سبع ساعات، كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي العزيزة مي أوقع، أنا بحب الكل وما بحبش أشوف الناس وحشة، مهما حصل لكن ده بيؤذيني أنا.. ما كنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار ملهمش لزمة غير إنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض أتصرف إزاي كنت أرفض الصورة لكن أكيد مش هعرف نوايا الغير».

متابعو تامر شلتوت يدافعون عنه

هجوم الإعلامية مي حلمي على الفنان تامر شلتوت، لم يثير سوى دفاع متابعي الفنان عبر حسابه، كما تعرضت «مي» للهجوم من قبل متابعيه فكانت من بين التعليقات البارزة: «إحنا منعرفهاش أصلا والله دي هي اللي عايزة تشهر نفسها بالعافية فحبت تعمل لقطة.. خوف عليك بس مش أكتر يا ضنايا.. أنا زعلت والله لما شفت الصورة بس الحمد لله إنك وضحت.. الحمد لله أنك وضحت خفنا تكون أنت العريس.. ألحق دي بتلقح عليك في إنستجرام يا نجم».